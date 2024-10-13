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Уникальная ткань поможет переносить экстремальную жару без кондиционеров

1:17
Наука

Учёные из Zhengzhou University и University of South Australia представили инновационную натуральную ткань, способную облегчить жизнь жителям мегаполисов, особенно в условиях экстремальных температур, связанных с плотной городской застройкой и тепловыми волнами.

Уникальная ткань поможет переносить экстремальную жару без кондиционеров
Фото: Freepik by master1305, PDM

Новая ткань обещает найти применение в одежде, головных уборах и строительных материалах, что может сократить зависимость от кондиционеров.

Исследование, опубликованное в Science Bulletin, описывает принцип радиационного охлаждения: ткань отражает солнечный свет и выводит тепло. Трёхслойная структура материала включает полиметилпентен для отвода тепла, серебряные нанопроволоки для усиления отражения солнечных лучей и шерсть для комфортного ношения и отвода влаги. В ходе тестов было выявлено, что ткань холоднее на 2,3°C по сравнению с традиционными материалами и на 6,2°C ниже температуры окружающей среды при горизонтальном использовании.

Однако разработчики отмечают, что стоимость производства пока остаётся высокой и требуется дальнейшее исследование для внедрения технологии в широкие массы.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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