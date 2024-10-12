Учёные раскрыли тайны шизофрении через генетические мутации

Исследователи из двух ведущих университетов, Icahn School of Medicine at Mount Sinai и Johns Hopkins University, совершили значимые открытия в области психических заболеваний, таких как шизофрения, депрессия и аутизм.
Первое открытие выявило 226 мутаций в 79 генах у пациентов с шизофренией и депрессией. Особенно важными оказались мутации в генах CDH2, DCHS2 и CDH23, что дает основания предполагать их связь с психическими расстройствами. Мутации могут предрасполагать к заболеваниям ещё до рождения, но действуют только в сочетании с внешними факторами, такими как стресс.
Второе исследование было сосредоточено на работе нейронов. Ученые обнаружили молекулу (CP)-AMPA, которая регулирует реакцию нейронов на сигналы мозга. Нарушения в её работе, особенно мутация в рецепторе AMPA GluA2, напрямую связаны с развитием психических расстройств, таких как шизофрения и аутизм.
Оба открытия подчеркивают значимость генетических исследований для ранней диагностики и возможного лечения психических расстройств, что открывает перспективы разработки новых терапевтических методов, нацеленных на молекулярные механизмы.
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