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Учёные раскрыли тайны шизофрении через генетические мутации

1:22
Наука

Исследователи из двух ведущих университетов, Icahn School of Medicine at Mount Sinai и Johns Hopkins University, совершили значимые открытия в области психических заболеваний, таких как шизофрения, депрессия и аутизм.

Учёные раскрыли тайны шизофрении через генетические мутации
Фото: https://www.flickr.com/photos/dinfos_showcase/sets/72157650921376780/ by Airman 1st Class Devin N. Boyer is licensed under commons.wikimedia.org

Первое открытие выявило 226 мутаций в 79 генах у пациентов с шизофренией и депрессией. Особенно важными оказались мутации в генах CDH2, DCHS2 и CDH23, что дает основания предполагать их связь с психическими расстройствами. Мутации могут предрасполагать к заболеваниям ещё до рождения, но действуют только в сочетании с внешними факторами, такими как стресс.

Второе исследование было сосредоточено на работе нейронов. Ученые обнаружили молекулу (CP)-AMPA, которая регулирует реакцию нейронов на сигналы мозга. Нарушения в её работе, особенно мутация в рецепторе AMPA GluA2, напрямую связаны с развитием психических расстройств, таких как шизофрения и аутизм.

Оба открытия подчеркивают значимость генетических исследований для ранней диагностики и возможного лечения психических расстройств, что открывает перспективы разработки новых терапевтических методов, нацеленных на молекулярные механизмы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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