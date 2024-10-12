Мечты становятся реальностью: подтверждена двусторонняя связь во сне

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В сентябре 2024 года стартап REMspace из Калифорнии и России объявил о достижении значительного прогресса в области изучения осознанных сновидений.

Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

Исследовательская команда под руководством Михаила Радуги утверждает, что установила двустороннюю связь между людьми во время сна. 24 сентября был проведен эксперимент, в ходе которого спящим добровольцам через специальные наушники передавались случайные слова. Один из участников смог воспроизвести услышанное слово во сне, а другой подтвердил это после пробуждения.

Ранее, в мае 2023 года, Михаил Радуга привлек внимание своими смелыми экспериментами, вживив микрочип в свой мозг для стимуляции моторной коры и управления снами. Сейчас REMspace разрабатывает новый язык под названием Remmyo, который может быть распознан с помощью датчиков электромиографии. Это открывает возможности для общения в реальном времени во сне.

Радуга видит широкие перспективы для применения своей технологии, включая помощь в решении психических проблем и освоении новых навыков. REMspace уже предлагает продукты для изучения сновидений, такие как умные маски и дневники. Однако научное сообщество пока с осторожностью воспринимает заявления компании, требуя дополнительных проверок.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Мечта́ — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.

