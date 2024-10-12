Мечты становятся реальностью: подтверждена двусторонняя связь во сне

В сентябре 2024 года стартап REMspace из Калифорнии и России объявил о достижении значительного прогресса в области изучения осознанных сновидений.
Исследовательская команда под руководством Михаила Радуги утверждает, что установила двустороннюю связь между людьми во время сна. 24 сентября был проведен эксперимент, в ходе которого спящим добровольцам через специальные наушники передавались случайные слова. Один из участников смог воспроизвести услышанное слово во сне, а другой подтвердил это после пробуждения.
Ранее, в мае 2023 года, Михаил Радуга привлек внимание своими смелыми экспериментами, вживив микрочип в свой мозг для стимуляции моторной коры и управления снами. Сейчас REMspace разрабатывает новый язык под названием Remmyo, который может быть распознан с помощью датчиков электромиографии. Это открывает возможности для общения в реальном времени во сне.
Радуга видит широкие перспективы для применения своей технологии, включая помощь в решении психических проблем и освоении новых навыков. REMspace уже предлагает продукты для изучения сновидений, такие как умные маски и дневники. Однако научное сообщество пока с осторожностью воспринимает заявления компании, требуя дополнительных проверок.
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