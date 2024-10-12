Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные раскрыли тайны шизофрении через генетические мутации
Персиковая сказка: рецепт нежной шарлотки с ароматными персиками
Учёные США: глобальное потепление грозит ухудшением нюха у собак-ищеек
Вячеслав Колосков предложил продавать водку на матчах
До наступления ноября: 5 самых важных культур, которые стоит успеть посадить на даче
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Евгений Плющенко рассказал, что собирал бутылки, чтобы купить себе еду
США и Британия договорятся о совместных мерах против России и Ирана
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы

Мечты становятся реальностью: подтверждена двусторонняя связь во сне

1:28
Наука

В сентябре 2024 года стартап REMspace из Калифорнии и России объявил о достижении значительного прогресса в области изучения осознанных сновидений.

Мечты становятся реальностью: подтверждена двусторонняя связь во сне
Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

Исследовательская команда под руководством Михаила Радуги утверждает, что установила двустороннюю связь между людьми во время сна. 24 сентября был проведен эксперимент, в ходе которого спящим добровольцам через специальные наушники передавались случайные слова. Один из участников смог воспроизвести услышанное слово во сне, а другой подтвердил это после пробуждения.

Ранее, в мае 2023 года, Михаил Радуга привлек внимание своими смелыми экспериментами, вживив микрочип в свой мозг для стимуляции моторной коры и управления снами. Сейчас REMspace разрабатывает новый язык под названием Remmyo, который может быть распознан с помощью датчиков электромиографии. Это открывает возможности для общения в реальном времени во сне.

Радуга видит широкие перспективы для применения своей технологии, включая помощь в решении психических проблем и освоении новых навыков. REMspace уже предлагает продукты для изучения сновидений, такие как умные маски и дневники. Однако научное сообщество пока с осторожностью воспринимает заявления компании, требуя дополнительных проверок.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Мечта́ — особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов, направленный на будущее и выражающий желания человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Последние материалы
До наступления ноября: 5 самых важных культур, которые стоит успеть посадить на даче
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Евгений Плющенко рассказал, что собирал бутылки, чтобы купить себе еду
США и Британия договорятся о совместных мерах против России и Ирана
Мечты становятся реальностью: подтверждена двусторонняя связь во сне
Спасение для домашних растений: как распознать и победить их проблемы
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Индийский свадебный бум принесёт экономике миллиарды долларов
Почему сало стоит включить в свой рацион: 5 убедительных причин
Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.