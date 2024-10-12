Учёные открыли невероятное многообразие дождевых червей по всему миру

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование учёных из Университета Монпелье, опубликованное на сайте bioRxiv.org, раскрывает удивительные масштабы разнообразия дождевых червей.

Фото: flickr.com by s shepherd, CC BY 2.0

В настоящее время известно около 5,7 тысячи видов и подвидов этих беспозвоночных, но это лишь малая часть от общего числа. Согласно результатам анализа, на Земле может обитать до 30 тысяч видов дождевых червей, и для их полного описания потребуется не менее 120 лет.

Группа исследователей под руководством Тибо Декаэнса изучила темпы открытия и описания новых видов дождевых червей за последние 265 лет. За это время было два активных периода исследований — в конце XIX — середине XX веков и с конца 1970-х годов по настоящее время. Особенно богаты неизвестными видами тропические регионы, такие как Французская Гвиана, где более 80% видов дождевых червей ещё не открыты.

Интересно, что эффективность работы исследователей остается стабильной: за пять лет один учёный описывает около пяти новых видов. Это говорит о том, что потенциал для открытия новых видов огромен даже в хорошо изученных регионах, таких как Франция, где до сих пор остаются неописанными до 33% видов на юге страны.

Уточнения

Земляны́е че́рви или дождевы́е че́рви (лат. Lumbricina), — подотряд малощетинковых червей из отряда Crassiclitellata.



Масшта́б (нем. Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß «мера», Stab «палка») — соотношение реальных размеров (изделия или окрестностей) к размерам на чертеже или карте

