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Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей

2:16
Наука

Оказалось, что даже шмели могут развлекаться, играя без какой-либо видимой пользы. В недавнем эксперименте учёные предложили им взаимодействовать с маленькими деревянными шариками.

Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей
Фото: Openverse by Fenanov, CC BY 2.0

Результаты удивили: все шмели, принявшие участие в исследовании, проявили игровое поведение. Они катали шарики по "игровой комнате", и чем моложе была особь, тем чаще и дольше она играла. Самцы, как оказалось, уделяли больше времени "футболу", чем самки.

Как учёные определяют, что животное играет, а не занимается чем-то серьёзным? Есть несколько критериев.

  1. Во-первых, поведение должно быть нефункциональным, то есть не приносить очевидной выгоды, например, пищи или партнера.
  2. Во-вторых, игра происходит спонтанно, ради самого процесса.
  3. В-третьих, движения при игре отличаются от привычных действий — они могут быть более резкими или размашистыми.
  4. В-четвертых, игра повторяется, но не строго по одной схеме.
  5. Наконец, игра наблюдается в условиях полного комфорта, когда животное не находится в состоянии стресса.

Хотя чаще всего мы ассоциируем игру с щенками, котятами или птицами, последние исследования показали, что играть способны и другие животные — от рептилий до рыб. Однако с беспозвоночными дела обстоят иначе: данных об их игровых привычках до сих пор крайне мало. Именно поэтому новое открытие о том, что шмели тоже способны играть, стало таким важным.

В ходе эксперимента учёные заметили, что после того, как шмели однажды покатали свободно лежащие шарики, они стали охотнее возвращаться именно к этим объектам, игнорируя приклеенные к полу.

Молодые шмели играли чаще взрослых, а самцы — дольше самок. Игра шмелей не была связана с поиском пищи или партнера, не носила защитного характера, что подтверждает её "бесцельность" в хорошем смысле слова.

Эти данные дополняют впечатляющий список умственных способностей шмелей, которые, как оказалось, не только способны учиться и воровать нектар, но и получать удовольствие от простой игры.

Уточнения

Шмели́ (лат. Bombus) — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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