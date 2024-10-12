Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей

Оказалось, что даже шмели могут развлекаться, играя без какой-либо видимой пользы. В недавнем эксперименте учёные предложили им взаимодействовать с маленькими деревянными шариками.
Результаты удивили: все шмели, принявшие участие в исследовании, проявили игровое поведение. Они катали шарики по "игровой комнате", и чем моложе была особь, тем чаще и дольше она играла. Самцы, как оказалось, уделяли больше времени "футболу", чем самки.
Как учёные определяют, что животное играет, а не занимается чем-то серьёзным? Есть несколько критериев.
Хотя чаще всего мы ассоциируем игру с щенками, котятами или птицами, последние исследования показали, что играть способны и другие животные — от рептилий до рыб. Однако с беспозвоночными дела обстоят иначе: данных об их игровых привычках до сих пор крайне мало. Именно поэтому новое открытие о том, что шмели тоже способны играть, стало таким важным.
В ходе эксперимента учёные заметили, что после того, как шмели однажды покатали свободно лежащие шарики, они стали охотнее возвращаться именно к этим объектам, игнорируя приклеенные к полу.
Молодые шмели играли чаще взрослых, а самцы — дольше самок. Игра шмелей не была связана с поиском пищи или партнера, не носила защитного характера, что подтверждает её "бесцельность" в хорошем смысле слова.
Эти данные дополняют впечатляющий список умственных способностей шмелей, которые, как оказалось, не только способны учиться и воровать нектар, но и получать удовольствие от простой игры.
Шмели́ (лат. Bombus) — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.
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