Венера не остывает: вулканы продолжают работать

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Учёные нашли первое убедительное доказательство того, что Венера всё ещё геологически активна. Изучив архивные снимки, сделанные миссией НАСА "Магеллан" в 1991 году, они заметили изменения в кратере самого большого венерианского вулкана — Маат.

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Его размеры изменились, а на склонах появился новый лавовый поток. Это свидетельствует о том, что под поверхностью планеты всё ещё происходят вулканические процессы, вызывающие извержения даже сейчас.

В 1990-х годах аппарат "Магеллан" впервые детально заснял поверхность Венеры с помощью радиолокационного картирования. Эти снимки показали, что на планете много вулканов, лавовых полей и других геологических образований, включая кольцевые структуры — короны, которые образуются над восходящими потоками магмы.

До недавнего времени считалось, что геологическая активность на Венере прекратилась около 800 миллионов лет назад, и что её кора полностью застыла. Однако новые исследования показали, что это не так.

В 2020 году ученые построили цифровую модель, которая доказала, что многие короны на Венере всё ещё активны. Это говорит о том, что глубинные процессы на планете продолжаются, что было подтверждено свежими данными.

В районе самого крупного вулкана Венеры Маат учёные заметили изменения кратера, которые произошли между февралём и октябрём 1991 года. Кратер стал больше и изменил форму, а его стены обрушились. На северном склоне появился новый лавовый поток.

Анализ показал, что такие изменения могут быть вызваны только вулканическим извержением, что говорит о продолжающейся активности на планете.

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что Венера по-прежнему является активной планетой с действующими вулканами, несмотря на то, что её поверхность покрыта плотной атмосферой, скрывающей эти процессы.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

