Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли кошкам есть бобовые: их польза и вред
Как определить свой тип старения и выбрать правильный уход
Восьмилетняя дочь Ксении Бородиной расплакалась, потому что считает себя жирной
Тайское блюдо, которое может вызвать рак: врачи предупреждают туристов
Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей
Как выбрать идеальную пудру для любого типа кожи
Лихорадка и паралич: новые случаи опасного вируса в Испании и Италии

Венера не остывает: вулканы продолжают работать

2:11
Наука

Учёные нашли первое убедительное доказательство того, что Венера всё ещё геологически активна. Изучив архивные снимки, сделанные миссией НАСА "Магеллан" в 1991 году, они заметили изменения в кратере самого большого венерианского вулкана — Маат.

Венера не остывает: вулканы продолжают работать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Его размеры изменились, а на склонах появился новый лавовый поток. Это свидетельствует о том, что под поверхностью планеты всё ещё происходят вулканические процессы, вызывающие извержения даже сейчас.

В 1990-х годах аппарат "Магеллан" впервые детально заснял поверхность Венеры с помощью радиолокационного картирования. Эти снимки показали, что на планете много вулканов, лавовых полей и других геологических образований, включая кольцевые структуры — короны, которые образуются над восходящими потоками магмы.

До недавнего времени считалось, что геологическая активность на Венере прекратилась около 800 миллионов лет назад, и что её кора полностью застыла. Однако новые исследования показали, что это не так.

В 2020 году ученые построили цифровую модель, которая доказала, что многие короны на Венере всё ещё активны. Это говорит о том, что глубинные процессы на планете продолжаются, что было подтверждено свежими данными.

В районе самого крупного вулкана Венеры Маат учёные заметили изменения кратера, которые произошли между февралём и октябрём 1991 года. Кратер стал больше и изменил форму, а его стены обрушились. На северном склоне появился новый лавовый поток.

Анализ показал, что такие изменения могут быть вызваны только вулканическим извержением, что говорит о продолжающейся активности на планете.

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что Венера по-прежнему является активной планетой с действующими вулканами, несмотря на то, что её поверхность покрыта плотной атмосферой, скрывающей эти процессы.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Домашние животные
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого
Технологии
Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Последние материалы
Какие породы собак самые аллергичные: мнение ветеринара
Как уберечь орхидею от засыхания: секреты правильного ухода
Шмели играют в футбол: новое доказательство их умственных способностей
Как выбрать идеальную пудру для любого типа кожи
Лихорадка и паралич: новые случаи опасного вируса в Испании и Италии
Почему в России сложно купить качественное моторное масло
Чтобы без атак и ПВО: туристы хотят гарантий безопасности отдыха на Кубани
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк
Чай против кофе: что лучше для вашего сердца
Венера не остывает: вулканы продолжают работать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.