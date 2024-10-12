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Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов

2:02
Наука

Палеонтологи сделали невероятное открытие в Колорадо — самый длинный в мире след динозавра, протяжённостью более 96 метров. Следы оставил зауропод, крупный травоядный динозавр, около 150 миллионов лет назад в районе Уэст-Голд-Хилл, неподалёку от города Оурей.

Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, CC BY-SA 3.0

Это место уникально не только длиной следов, но и тем, что животное несколько раз меняло направление движения — на 180 градусов, что редко встречается в окаменелостях. Учёные обнаружили 134 чётко отпечатанных следа, однако точно установить вид динозавра пока не удалось. Среди возможных кандидатов — апатозавр и диплодок, обитавшие в этой области в юрский период.

Место, где были найдены следы, принадлежало семье Чарльза с 1945 года. Долгое время никто не догадывался, что углубления в земле — это следы динозавров. Лишь в 2021 году семья узнала об их настоящей ценности и обратилась в Лесную службу США, чтобы сохранить этот участок.

В 2024 году было заключено соглашение, и теперь эта территория стала общественной землёй, доступной для всех. Для палеонтологов это не только важное научное открытие, но и уникальная возможность для общественности погрузиться в историю юрского периода.

Почему это открытие важно? Следы динозавров — это важные артефакты доисторической эпохи, которые позволяют нам лучше понять поведение древних животных. Длинные и чёткие отпечатки, как те, что найдены в Уэст-Голд-Хилл, могут рассказать о том, как динозавры передвигались, как реагировали на изменения окружающей среды и как они жили.

Изменение направления движения на этом маршруте — редкий и ценный пример, который поможет учёным изучить повадки этих гигантских существ и лучше понять их образ жизни.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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