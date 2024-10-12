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Изощрённые методы охоты животных на свою добычу

2:45
Наука

Мир дикой природы полон удивительных стратегий охоты, которые демонстрируют невероятную изобретательность животных. Эти существа не просто полагаются на скорость или силу. Чтобы поймать добычу, они используют хитрость, обман и необычные ловушки.

Изощрённые методы охоты животных на свою добычу
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Паук-ловец — с помощью света

В Китае паук-кругопряд Araneus ventricosus использует световые сигналы светлячков, чтобы заманить самцов прямо в свои паутины. Светлячки общаются с помощью световых импульсов, и паук имитирует этот сигнал, впрыскивая яд в самца, который затем испускает свет, похожий на тот, что самки используют для привлечения самцов.

Это заставляет других самцов подлететь к "ложной самке", и они попадают в ловушку паука.

Каракатица-гипнотизёр

Каракатица Sepia latimanus использует свою способность изменять цвет и текстуру кожи, чтобы завораживать рыбу. Пульсирующие цветовые полосы на её теле словно гипнотизируют добычу, позволяя каракатице приблизиться достаточно близко, чтобы выпустить щупальца и схватить свою жертву.

Крокодилы, использующие палки

Американские аллигаторы и крокодилы Alligator mississippiensis могут класть палки на свою голову, притворяясь, что это материал для строительства гнёзд. Когда птицы спускаются, чтобы подобрать палки, хищники делают молниеносный бросок и хватают их.

Пауки-ловушки

Пауки семейства Ctenizidae строят скрытые норы с шёлковыми дверцами. Они терпеливо ждут под этими дверцами, чувствуя малейшие вибрации от проходящих насекомых, прежде чем выскочить и схватить добычу своими острыми конечностями.

Горбатые киты и их пузырьковые сети

Горбатые киты Megaptera novaeangliae используют уникальную технику охоты — они плавают по кругу, создавая сеть из пузырьков, которая запирает рыбу внутри. Затем киты выталкивают рыбу к поверхности и захватывают её.

Муравьи-охотники

Муравьи Azteca brevis вырезают отверстия в своих гнёздах на деревьях и устраивают засады, поджидая насекомых, чтобы схватить их своими мощными жвалами. Этот вид охоты позволяет муравьям действовать коллективно и эффективно.

Паук-болас

Паук-болас Mastophora hutchinsoni использует химические вещества, имитирующие феромоны самок мотыльков, чтобы привлечь самцов. Он мечет липкие шёлковые нити с капельками на конце, наподобие лассо, чтобы поймать мотылька в полёте.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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