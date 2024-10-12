Изощрённые методы охоты животных на свою добычу

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Мир дикой природы полон удивительных стратегий охоты, которые демонстрируют невероятную изобретательность животных. Эти существа не просто полагаются на скорость или силу. Чтобы поймать добычу, они используют хитрость, обман и необычные ловушки.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Паук-ловец — с помощью света

В Китае паук-кругопряд Araneus ventricosus использует световые сигналы светлячков, чтобы заманить самцов прямо в свои паутины. Светлячки общаются с помощью световых импульсов, и паук имитирует этот сигнал, впрыскивая яд в самца, который затем испускает свет, похожий на тот, что самки используют для привлечения самцов.

Это заставляет других самцов подлететь к "ложной самке", и они попадают в ловушку паука.

Каракатица-гипнотизёр

Каракатица Sepia latimanus использует свою способность изменять цвет и текстуру кожи, чтобы завораживать рыбу. Пульсирующие цветовые полосы на её теле словно гипнотизируют добычу, позволяя каракатице приблизиться достаточно близко, чтобы выпустить щупальца и схватить свою жертву.

Крокодилы, использующие палки

Американские аллигаторы и крокодилы Alligator mississippiensis могут класть палки на свою голову, притворяясь, что это материал для строительства гнёзд. Когда птицы спускаются, чтобы подобрать палки, хищники делают молниеносный бросок и хватают их.

Пауки-ловушки

Пауки семейства Ctenizidae строят скрытые норы с шёлковыми дверцами. Они терпеливо ждут под этими дверцами, чувствуя малейшие вибрации от проходящих насекомых, прежде чем выскочить и схватить добычу своими острыми конечностями.

Горбатые киты и их пузырьковые сети

Горбатые киты Megaptera novaeangliae используют уникальную технику охоты — они плавают по кругу, создавая сеть из пузырьков, которая запирает рыбу внутри. Затем киты выталкивают рыбу к поверхности и захватывают её.

Муравьи-охотники

Муравьи Azteca brevis вырезают отверстия в своих гнёздах на деревьях и устраивают засады, поджидая насекомых, чтобы схватить их своими мощными жвалами. Этот вид охоты позволяет муравьям действовать коллективно и эффективно.

Паук-болас

Паук-болас Mastophora hutchinsoni использует химические вещества, имитирующие феромоны самок мотыльков, чтобы привлечь самцов. Он мечет липкие шёлковые нити с капельками на конце, наподобие лассо, чтобы поймать мотылька в полёте.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

