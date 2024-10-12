Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Китая и Австралии представили уникальную натуральную ткань, которая может помочь жителям мегаполисов легче переносить высокие температуры, особенно в условиях плотной застройки и усиливающихся тепловых волн.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Новаторская разработка основывается на принципе радиационного охлаждения, благодаря которому ткань эффективно отражает солнечные лучи и выводит избыточное тепло. Эту информацию опубликовали на авторитетном научном портале Science Bulletin.

Конструкция ткани включает три слоя, каждый из которых выполняет свою важную функцию.

Верхний слой изготовлен из полиметилпентена, который способствует активному теплоотведению.

Средний слой состоит из серебряных нанопроволок, благодаря которым усиливается отражение солнечного света.

А нижний слой сделан из шерсти, что позволяет поддерживать комфорт и отводить влагу.

Подобная конструкция открывает новые перспективы в сфере текстильной промышленности, позволяя разработать инновационные материалы для одежды, головных уборов и даже строительных конструкций, которые способны существенно снизить потребность в кондиционировании.

В ходе испытаний данная ткань показала высокие результаты. При вертикальном положении она была на 2,3°C холоднее по сравнению с традиционными материалами, а при горизонтальном использовании — на 6,2°C ниже температуры окружающей среды.

Эти данные подтверждают эффективность технологии радиационного охлаждения для снижения перегрева в городской среде, что особенно важно в условиях глобального потепления и урбанизации.

Однако, несмотря на значительные преимущества новой ткани, учёные подчёркивают, что её производство остаётся достаточно дорогостоящим на данный момент. По словам исследователей, требуется дальнейшее изучение и оптимизация производственных процессов для масштабирования и коммерческого внедрения технологии.

Это заявление основывается на комментариях команды учёных из Zhengzhou University и University of South Australia, которые активно работают над совершенствованием материала и его доступностью для широкого использования.

Science Bulletin подчёркивает, что подобные разработки могут значительно изменить подход к городскому климату, создавая новые возможности для борьбы с высокими температурами и снижая зависимость от кондиционеров, которые увеличивают энергозатраты и негативно влияют на экологию.

Таким образом, перспективы применения этой ткани в одежде и строительных материалах обещают серьёзные изменения в жизни городских жителей, особенно в период тепловых волн.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

