Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска для волос своими руками: лучшие рецепты для сильных и блестящих прядей
Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты
Как правильно сажать виноград осенью
Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко
Изощрённые методы охоты животных на свою добычу
Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье
Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора

Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн

2:51
Наука

Учёные из Китая и Австралии представили уникальную натуральную ткань, которая может помочь жителям мегаполисов легче переносить высокие температуры, особенно в условиях плотной застройки и усиливающихся тепловых волн.

Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн
Фото: Freepik by freepik, PDM

Новаторская разработка основывается на принципе радиационного охлаждения, благодаря которому ткань эффективно отражает солнечные лучи и выводит избыточное тепло. Эту информацию опубликовали на авторитетном научном портале Science Bulletin.

Конструкция ткани включает три слоя, каждый из которых выполняет свою важную функцию.

  • Верхний слой изготовлен из полиметилпентена, который способствует активному теплоотведению.
  • Средний слой состоит из серебряных нанопроволок, благодаря которым усиливается отражение солнечного света.
  • А нижний слой сделан из шерсти, что позволяет поддерживать комфорт и отводить влагу.

Подобная конструкция открывает новые перспективы в сфере текстильной промышленности, позволяя разработать инновационные материалы для одежды, головных уборов и даже строительных конструкций, которые способны существенно снизить потребность в кондиционировании.

В ходе испытаний данная ткань показала высокие результаты. При вертикальном положении она была на 2,3°C холоднее по сравнению с традиционными материалами, а при горизонтальном использовании — на 6,2°C ниже температуры окружающей среды.

Эти данные подтверждают эффективность технологии радиационного охлаждения для снижения перегрева в городской среде, что особенно важно в условиях глобального потепления и урбанизации.

Однако, несмотря на значительные преимущества новой ткани, учёные подчёркивают, что её производство остаётся достаточно дорогостоящим на данный момент. По словам исследователей, требуется дальнейшее изучение и оптимизация производственных процессов для масштабирования и коммерческого внедрения технологии.

Это заявление основывается на комментариях команды учёных из Zhengzhou University и University of South Australia, которые активно работают над совершенствованием материала и его доступностью для широкого использования.

Science Bulletin подчёркивает, что подобные разработки могут значительно изменить подход к городскому климату, создавая новые возможности для борьбы с высокими температурами и снижая зависимость от кондиционеров, которые увеличивают энергозатраты и негативно влияют на экологию.

Таким образом, перспективы применения этой ткани в одежде и строительных материалах обещают серьёзные изменения в жизни городских жителей, особенно в период тепловых волн.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Красота и стиль
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Дрон Ghost X. Армия США вводит в строй новые портативные квадрокоптеры Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Последние материалы
Маска для волос своими руками: лучшие рецепты для сильных и блестящих прядей
Самый длинный след динозавра найден в Колорадо: захватывающая находка палеонтологов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Когда на самом деле стоит бронировать авиабилеты
Как правильно сажать виноград осенью
Вкусный и сытный салат из пекинской капусты: готовится быстро и легко
Изощрённые методы охоты животных на свою добычу
Джиган и Оксана Самойлова в следующем году планируют пополнение в семье
Новая охлаждающая ткань: прорыв в технологии защиты от тепловых волн
Консилер как мастер маскировки: секреты правильного выбора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.