Арктические реки медленно мигрируют благодаря вечной мерзлоте — но как долго это продлится?

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование Калифорнийского технологического института показало, что вечная мерзлота, толстый слой замерзшей почвы, замедляет миграцию арктических рек.

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Миграция рек — это процесс, при котором русло реки меняется со временем из-за эрозии берегов. Этот процесс представляет угрозу для сообществ, живущих вдоль рек, поскольку внезапные изменения маршрута могут привести к разрушительным наводнениям.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, также имеет важное значение для прогноза последствий изменения климата для арктических регионов.

Под руководством Эмили Гейман учёные сосредоточили внимание на реке Коюкук, которая является притоком Юкона на Аляске. Долгое время шли споры о том, как именно вечная мерзлота влияет на эрозию берегов — укрепляет ли она их или, наоборот, способствует разрушению. Гейман отметила, что реки в Арктике отличаются от умеренных рек, потому что прежде чем перемещать материал своих берегов, арктическим рекам необходимо растопить этот материал.

Холодная вода весной не может достаточно размыть берега, что замедляет процесс миграции.

Исследование использовало спутниковые снимки, которые показали, что реки в областях с вечной мерзлотой мигрируют медленнее, чем в районах без неё. Это особенно важно в свете изменения климата, так как таяние вечной мерзлоты может в будущем ускорить миграцию рек и привести к эрозии и высвобождению углерода и ртути, которые содержатся в замороженной почве.

По словам Майкла Лэмба, около 1 500 гигатонн углерода, что в два раза больше, чем в атмосфере, хранится в почве вечной мерзлоты, и его высвобождение может оказать серьёзное воздействие на окружающую среду.

Уточнения

Ю́кон (англ Yukon River) — река на северо-западе Северной Америки, протекающая в основном по территории Юкон (Канада) и штату Аляска (США). Впадает в залив Нортон Берингова моря, формируя мно­го­ру­кав­ную дель­ту.

