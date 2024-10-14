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Ученые выяснили, сколько новых звезд появляется во Вселенной каждую секунду

1:27
Наука

Международная группа астрономов из США, Германии и Франции раскрыла механизм, с помощью которого газопылевые диски вокруг молодых звезд способствуют их развитию и образованию планет.

Ученые выяснили, сколько новых звезд появляется во Вселенной каждую секунду
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Исследование, опубликованное в Nature Astronomy, сосредоточено на наблюдениях четырёх систем с протопланетными дисками, что позволило ученым представить, как могла выглядеть Солнечная система на заре своего формирования около 4,6 миллиардов лет назад.

Астрономы выяснили, что в видимой части космоса каждую секунду образуется около 3000 новых звезд. Эти молодые светила, называемые протозвездами, находятся в окружении газопылевых дисков, которые играют ключевую роль в их развитии. Со временем "кокон" из газа и пыли сплющивается, передавая звезде массу, необходимую для запуска процесса синтеза водорода в гелий.

До последнего времени механизм передачи массы был не до конца понятен, поскольку протопланетные диски должны терять угловой момент, чтобы подпитывать звезду. В ходе нового исследования выяснилось, что угловой момент теряется благодаря космическим "ветрам", вызванным сильными магнитными полями.

Эти ветра вытягивают газ с поверхности диска, унося с собой инерцию и позволяя массе поступать на звезду.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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