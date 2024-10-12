Учёные раскрыли подробности извержения вулкана, произошедшего тысячу лет назад

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В 946 году н. э. вулкан Чанбайшань-Тяньчи, расположенный на границе Китая и Северной Кореи, пережил одно из самых мощных извержений в истории. Это событие сопровождалось выбросом огромного объёма магмы и последующим катастрофическим наводнением из Небесного озера, которое находится на вершине вулкана. Мощные потоки воды смыли камни и валуны с верхних склонов, следы которых можно увидеть и сегодня.

Фото: Flickr by gnuckx, PDM

Исследование, опубликованное в журнале Water Resources Research, позволяет глубже понять механизмы этого наводнения. Учёные, изучив осадочные отложения вулкана, пришли к выводу, что наводнение, вероятно, вызвало эрозию со скоростью до 34 метров в час на протяжении примерно 3 часов, когда около 1 кубического километра воды вылилось из кальдеры.

Извержение состояло из двух фаз, и наводнение произошло между ними.

Команда исследователей предложила три возможных сценария развития событий.

Первый предполагает, что вода перелилась через край кальдеры из-за поднятия магмы.

Во втором случае причиной стал землетрясение, вызванное извержением, что привело к обрушению стен кальдеры.

Третий сценарий предполагает, что избыточные осадки ослабили край кальдеры, позволив воде вырваться наружу.

Учёные подчеркивают, что изучение древних природных катастроф, подобных извержению Чанбайшань-Тяньчи, поможет подготовить население к будущим стихийным бедствиям не только в этом регионе, но и в других вулканически активных зонах мира.

Уточнения

Изверже́ние вулка́на — процесс выброса вулканом на земную поверхность, из глубины планеты, раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, изливаясь на поверхность, становится лавой.



Чхонджи или Тяньчи (кор. 천지, кит. 天池, известно также как «Небесное озеро») — вулканическое озеро, расположенное на границе КНДР и Китая.

