Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли

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Группа китайских ученых из Университета геологических наук выявила, что древнейшие участки континентальной коры, известные как кратоны, постепенно разрушаются под воздействием естественных сил.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В своем исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, они рассмотрели процесс распада Северо-Китайского кратона (СКК) за последние 200 миллионов лет, начиная со среднего мезозоя.

Учёные выделили два ключевых этапа, которые привели к деформации СКК. Сначала произошло погружение океанической плиты Изанаги под континентальную плиту, что вызвало утолщение коры и образование горного хребта Тайханьшань. Затем наступила фаза отката плиты, когда она двинулась в обратном направлении, что привело к утончению кратона примерно на 26%.

Эти процессы сопровождались тектоническими сдвигами, включая надвиг старых пород на новые и растяжение коры в различные периоды юрского и мелового периода. Финальная фаза растяжения земной коры, начавшаяся 136 миллионов лет назад и продолжающаяся до сих пор, завершила процесс декратонизации.

Исследование предполагает, что аналогичные процессы могли происходить и в других частях планеты.

Компьютерные модели ученых точно воспроизвели характеристики литосферной плиты шириной 4 тысячи километров и глубиной до 660 километров, что дало точное представление о процессах, происходивших в недрах Земли.