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Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли

1:36
Наука

Группа китайских ученых из Университета геологических наук выявила, что древнейшие участки континентальной коры, известные как кратоны, постепенно разрушаются под воздействием естественных сил.

Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

В своем исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, они рассмотрели процесс распада Северо-Китайского кратона (СКК) за последние 200 миллионов лет, начиная со среднего мезозоя.

Учёные выделили два ключевых этапа, которые привели к деформации СКК. Сначала произошло погружение океанической плиты Изанаги под континентальную плиту, что вызвало утолщение коры и образование горного хребта Тайханьшань. Затем наступила фаза отката плиты, когда она двинулась в обратном направлении, что привело к утончению кратона примерно на 26%.

Эти процессы сопровождались тектоническими сдвигами, включая надвиг старых пород на новые и растяжение коры в различные периоды юрского и мелового периода. Финальная фаза растяжения земной коры, начавшаяся 136 миллионов лет назад и продолжающаяся до сих пор, завершила процесс декратонизации.

Исследование предполагает, что аналогичные процессы могли происходить и в других частях планеты.

Компьютерные модели ученых точно воспроизвели характеристики литосферной плиты шириной 4 тысячи километров и глубиной до 660 километров, что дало точное представление о процессах, происходивших в недрах Земли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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