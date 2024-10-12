Учёные вычислили продолжительность дня на Сатурне благодаря уникальному шестиугольнику

Уникальное атмосферное явление в форме шестиугольника на Сатурне, впервые зафиксированное аппаратами Voyager 1 и Voyager 2 ещё в 1980-х годах, продолжает интриговать ученых. Недавно миссия NASA Cassini вновь подтвердила существование этого феномена, наблюдая за его движением на протяжении нескольких лет.
Шестиугольник, сопровождаемый сильной восточной струёй ветра, вращающейся со скоростью 120 метров в секунду, демонстрирует стабильность, несмотря на воздействие радиации и других атмосферных факторов.
Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, представляет оценку продолжительности дня на Сатурне на основе этих данных. Учёные следили за вращением шестиугольника на протяжении 5,5 лет, и пришли к выводу, что его стабильность может помочь определить точный период вращения внутреннего твёрдого тела планеты.
Согласно полученным результатам, день на Сатурне длится 10 часов, 39 минут и 23,01 секунды с минимальной погрешностью. Это открытие может пролить свет на долгие споры о периоде вращения гиганта.
Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.
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