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Учёные вычислили продолжительность дня на Сатурне благодаря уникальному шестиугольнику

1:19
Наука

Уникальное атмосферное явление в форме шестиугольника на Сатурне, впервые зафиксированное аппаратами Voyager 1 и Voyager 2 ещё в 1980-х годах, продолжает интриговать ученых. Недавно миссия NASA Cassini вновь подтвердила существование этого феномена, наблюдая за его движением на протяжении нескольких лет.

Учёные вычислили продолжительность дня на Сатурне благодаря уникальному шестиугольнику
Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker, CC BY 4.0

Шестиугольник, сопровождаемый сильной восточной струёй ветра, вращающейся со скоростью 120 метров в секунду, демонстрирует стабильность, несмотря на воздействие радиации и других атмосферных факторов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, представляет оценку продолжительности дня на Сатурне на основе этих данных. Учёные следили за вращением шестиугольника на протяжении 5,5 лет, и пришли к выводу, что его стабильность может помочь определить точный период вращения внутреннего твёрдого тела планеты.

Согласно полученным результатам, день на Сатурне длится 10 часов, 39 минут и 23,01 секунды с минимальной погрешностью. Это открытие может пролить свет на долгие споры о периоде вращения гиганта.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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