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Учёные выяснили, как Марс стал непригодным для жизни

1:09
Наука

Американские исследователи из NASA сделали важное открытие, которое помогает лучше понять, как изменялся климат Марса. Новые данные с марсохода Curiosity, исследующего кратер Гейла, показали, что когда-то Красная планета могла быть пригодной для жизни, прежде чем стала засушливой и холодной.

Учёные выяснили, как Марс стал непригодным для жизни
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Учёные проанализировали изотопный состав карбонатов — минералов, богатых углеродом, — что позволило выявить значительные объёмы испарения воды на поверхности Марса.

Этот процесс привел к тому, что более лёгкие версии углерода и кислорода улетучивались в атмосферу, а более тяжёлые оставались на планете, накапливаясь в минералах.

Согласно результатам, карбонаты могли образовываться либо вследствие циклического чередования влажных и сухих периодов, либо в очень солёной воде при сильных похолоданиях. Оба сценария предоставляют новые сведения о том, каким был климат на Марсе миллиарды лет назад.

Открытие позволяет сделать вывод, что Марс мог быть более обитаемым в прошлом, чем считалось ранее.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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