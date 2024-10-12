Учёные выяснили, как Марс стал непригодным для жизни

Американские исследователи из NASA сделали важное открытие, которое помогает лучше понять, как изменялся климат Марса. Новые данные с марсохода Curiosity, исследующего кратер Гейла, показали, что когда-то Красная планета могла быть пригодной для жизни, прежде чем стала засушливой и холодной.
Учёные проанализировали изотопный состав карбонатов — минералов, богатых углеродом, — что позволило выявить значительные объёмы испарения воды на поверхности Марса.
Этот процесс привел к тому, что более лёгкие версии углерода и кислорода улетучивались в атмосферу, а более тяжёлые оставались на планете, накапливаясь в минералах.
Согласно результатам, карбонаты могли образовываться либо вследствие циклического чередования влажных и сухих периодов, либо в очень солёной воде при сильных похолоданиях. Оба сценария предоставляют новые сведения о том, каким был климат на Марсе миллиарды лет назад.
Открытие позволяет сделать вывод, что Марс мог быть более обитаемым в прошлом, чем считалось ранее.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
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