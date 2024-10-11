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Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

3:33
Наука

Обнаружение вирусов на зубной щетке не является причиной для беспокойства, успокаивают учёные. Вирусы являются бактериофагами, которые не угрожают людям.

Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toothbrush_x3_20050716_002.jpg by Jonas Bergsten

Более того, эти вновь открытые вирусы могут быть полезны для разработки методов лечения против устойчивых к антибиотикам супербактерий. Специалисты работают над разработкой "фаговой терапии", которая использует вирусы для дополнения или замены традиционных антибиотиков.

В октябрьском номере журнала Frontiers in Microbiomes представлены результаты изучения образцов, собранных с 96 насадок для душа и 34 зубных щеток из ванных комнат в США. Эти образцы содержали 614 вирусов, многие из которых являются новыми для науки.

"Количество вирусов, которые мы обнаружили, просто дикое, — заявила ведущий автор исследования профессор микробиологии Северо-Западного университета Эрика Хартманн (Erica Hartmann). - Мы обнаружили много вирусов, о которых знаем очень мало, и много других, которые мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас. И вам даже не нужно далеко ходить, чтобы его найти: оно прямо у нас под носом".

Ранее ученые подсчитали, что на нашей планете, вероятно, существует около одного триллиона видов микробов, 99,9% из которых остаются неоткрытыми. Это разнесло в пух и прах предыдущие оценки, предполагавшие, что количество видов микробов исчисляется миллионами, что примерно соответствует количеству видов насекомых.

Для исследования микробов, одни учёные приступили к исследованию экзотических мест, другие взяли мазки с насадок для душа и зубных щёток в домах и квартирах добровольцев. После изучения ДНК в этих образцах обнаружено, что образцы в совокупности содержали более 600 различных вирусов.

"Мы не увидели практически никакого совпадения типов вирусов между душевыми насадками и зубными щётками, — уточнила Хартманн. — Мы также увидели очень мало совпадений между любыми двумя образцами вообще. Каждая душевая насадка и каждая зубная щётка — это как отдельный маленький остров".

Мы протестировали все лучшие электрические зубные щетки и оценили Oral-B Genius X как лучшую в целом. Она имеет шесть режимов чистки, три насадки и дорожный футляр, а также поставляется с приложением на базе искусственного интеллекта, которое отслеживает ваши привычки чистки зубов.

Вирусы, известные как микобактериофаги, были наиболее распространенным типом, обнаруженным в образцах. Эти фаги заражают и убивают микобактерии, широкую группу микробов, которая включает некоторые болезнетворные микробы — например, те, которые вызывают хронические инфекции лёгких, проказу и туберкулёз.

Изучая вновь открытые вирусы, исследователи надеются использовать их для создания новых антибактериальных препаратов. В то же время, они говорят, что людям не стоит беспокоиться о микроскопических тварях, которые можно найти в наших ванных комнатах.

"Микробы есть везде, и подавляющее большинство из них не заставят нас заболеть", — подытожила Хартман

фото: Jonas Bergsten 

Уточнения

Бактериофа́ги или фа́ги (от др.-греч. φᾰ́γω — «пожираю»), — вирусы, заражающие бактериальные клетки. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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