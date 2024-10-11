Не самый плохой выход чистить зубы с бактериями

Обнаружение вирусов на зубной щетке не является причиной для беспокойства, успокаивают учёные. Вирусы являются бактериофагами, которые не угрожают людям.
Более того, эти вновь открытые вирусы могут быть полезны для разработки методов лечения против устойчивых к антибиотикам супербактерий. Специалисты работают над разработкой "фаговой терапии", которая использует вирусы для дополнения или замены традиционных антибиотиков.
В октябрьском номере журнала Frontiers in Microbiomes представлены результаты изучения образцов, собранных с 96 насадок для душа и 34 зубных щеток из ванных комнат в США. Эти образцы содержали 614 вирусов, многие из которых являются новыми для науки.
"Количество вирусов, которые мы обнаружили, просто дикое, — заявила ведущий автор исследования профессор микробиологии Северо-Западного университета Эрика Хартманн (Erica Hartmann). - Мы обнаружили много вирусов, о которых знаем очень мало, и много других, которые мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас. И вам даже не нужно далеко ходить, чтобы его найти: оно прямо у нас под носом".
Ранее ученые подсчитали, что на нашей планете, вероятно, существует около одного триллиона видов микробов, 99,9% из которых остаются неоткрытыми. Это разнесло в пух и прах предыдущие оценки, предполагавшие, что количество видов микробов исчисляется миллионами, что примерно соответствует количеству видов насекомых.
Для исследования микробов, одни учёные приступили к исследованию экзотических мест, другие взяли мазки с насадок для душа и зубных щёток в домах и квартирах добровольцев. После изучения ДНК в этих образцах обнаружено, что образцы в совокупности содержали более 600 различных вирусов.
"Мы не увидели практически никакого совпадения типов вирусов между душевыми насадками и зубными щётками, — уточнила Хартманн. — Мы также увидели очень мало совпадений между любыми двумя образцами вообще. Каждая душевая насадка и каждая зубная щётка — это как отдельный маленький остров".
Мы протестировали все лучшие электрические зубные щетки и оценили Oral-B Genius X как лучшую в целом. Она имеет шесть режимов чистки, три насадки и дорожный футляр, а также поставляется с приложением на базе искусственного интеллекта, которое отслеживает ваши привычки чистки зубов.
Вирусы, известные как микобактериофаги, были наиболее распространенным типом, обнаруженным в образцах. Эти фаги заражают и убивают микобактерии, широкую группу микробов, которая включает некоторые болезнетворные микробы — например, те, которые вызывают хронические инфекции лёгких, проказу и туберкулёз.
Изучая вновь открытые вирусы, исследователи надеются использовать их для создания новых антибактериальных препаратов. В то же время, они говорят, что людям не стоит беспокоиться о микроскопических тварях, которые можно найти в наших ванных комнатах.
"Микробы есть везде, и подавляющее большинство из них не заставят нас заболеть", — подытожила Хартман
фото: Jonas Bergsten
Бактериофа́ги или фа́ги (от др.-греч. φᾰ́γω — «пожираю»), — вирусы, заражающие бактериальные клетки.
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