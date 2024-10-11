Синоптик спрогнозировал резкое ухудшение погоды в середине октября в Москве

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, какой погода установится во второй месяц осени в Москве.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Метеоролог объяснил, что последним тёплым днём октября будет 11 число. После этого столбики термометра опустятся вниз, пойдут дожди. Не исключено выпадение осадков в виде снега.

Ранее тайские метеорологи объявили сроки прихода зимы.

"В субботу, 12 октября, местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров не поднимутся выше плюс 12-14 градусов. В воскресенье, 13 октября, резко похолодает", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

В середине октября, по словам специалиста, в столице установится облачная погода с дождями. Температура воздуха не будет превышать 9 градусов.

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм. Жидкие осадки с меньшим диаметром капель называются моросью. Капли с диаметром больше 6—7 мм разбиваются в процессе падения из облаков на меньшие капли.

