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Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью

1:12
Наука

Биологи определили, что гребневик Mnemiopsis leidyi может сливаться в единый организм с другой особью, если он получил повреждение. Способностью обладают только эти морские животные.

Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью
Фото: commons.wikimedia.org by Bruno C. Vellutini, CC BY-SA 3.0

Известно, что после слияния гребневиков их нервные и пищеварительные системы объединяются в единое целое. Эксперименты показали, что 9 из 10 пар этих животных смогли стать одним организмом после получения травмы и прожить до трёх недель.

По прошествии двух часов после объединения, их движения становились скоординированными, а механическое воздействие на одну особь вызывало ответную реакцию у другой. Однако гребневики сохраняли разные ДНК. Таким образом, они не могли передать свой новый облик потомству.

Способность Mnemiopsis leidyi к слиянию объясняется отсутствием механизмов распознавания "своего" и "чужого". В будущем специалисты постараются определить, является ли особенность путём к выживанию. Кроме того, исследования могут оказать большое влияние на регенеративную медицину, пишет 56orb.ru.

Уточнения

Mnemiopsis leidyi  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) или морской грецкий орех — вид гребневиков, обитающий в морской воде в тёплых краях и напоминающий медузу, хотя передвигается при помощи гребных пластин, расположенных по бокам.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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