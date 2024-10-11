Биологи нашли животное, которое восстанавливается, если сливается с другой особью

Биологи определили, что гребневик Mnemiopsis leidyi может сливаться в единый организм с другой особью, если он получил повреждение. Способностью обладают только эти морские животные.
Известно, что после слияния гребневиков их нервные и пищеварительные системы объединяются в единое целое. Эксперименты показали, что 9 из 10 пар этих животных смогли стать одним организмом после получения травмы и прожить до трёх недель.
По прошествии двух часов после объединения, их движения становились скоординированными, а механическое воздействие на одну особь вызывало ответную реакцию у другой. Однако гребневики сохраняли разные ДНК. Таким образом, они не могли передать свой новый облик потомству.
Способность Mnemiopsis leidyi к слиянию объясняется отсутствием механизмов распознавания "своего" и "чужого". В будущем специалисты постараются определить, является ли особенность путём к выживанию. Кроме того, исследования могут оказать большое влияние на регенеративную медицину, пишет 56orb.ru.
Mnemiopsis leidyi
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