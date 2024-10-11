В России будут контролировать качество в металлургии с помощью отечественной IT-платформы

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В России создадут первую отечественную IT-платформу для контроля за технологией и качеством производства в металлургии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

За разработку проекта отвечает "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). По словам руководителя по системам качества и бизнес-процессов ММК Николая Гладких, благодаря платформе уровень продукции повысится, а также снизится её цена.

"Это новый этап цифровой трансформации, в приоритетном порядке предполагающей глубокое внедрение IT-инструментов в производственные процессы. Его создание стало возможным благодаря тому, что за последние 15 лет в базах данных ММК накопился огромный объём технологических и лабораторных данных о работе производственных линий и агрегатов", — сообщил он.

Разработка будет называться "Цифровой анализ качества". Система станет реагировать на нарушения заданных параметров в основных точках производства и отгрузки металлургических изделий. При этом цифровая платформа сможет управлять вероятными рисками с помощью прогнозных моделей, пишет URA.RU.

Уточнения

Магнитого́рский металлурги́ческий комбина́т — российский металлургический комбинат в городе Магнитогорск Челябинской области. Один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России.

