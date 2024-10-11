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Диабет 1-го типа вчистую проиграл собственным клеткам пациента

4:22
Наука

В прошлом году клеточный биолог Дэн Хункуй (Deng Hongkui) и его команда из Пекинского университета взяли клетки у женщины с диабетом 1-го типа, перепрограммировали их в кластеры клеток, регулирующих уровень сахара в крови, и ввели их ей обратно в брюшную полость. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Cell.

Диабет 1-го типа вчистую проиграл собственным клеткам пациента
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz

Это первая в мире операция — ни один другой пациент с диабетом 1-го типа не лечился собственными клетками. Два с половиной месяца спустя молодая женщина начала вырабатывать достаточно собственного инсулина, чтобы больше не нуждаться в инъекциях гормона.

Спустя больше года после лечения, её способность вырабатывать инсулин остаётся стабильной.

"Теперь я могу есть сахар, — поделилась с Nature News пожелавшая остаться анонимной женщина, которая проживает в Тяньцзине. — Люблю есть всё, особенно тушёное мясо с овощами".

Диабет 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные инсулин-продуцирующие клетки в поджелудочной железе, которые находятся в кластерах, называемых островками. Эти клетки выделяют гормоны для регулирования уровня сахара в крови.

Этот иммунный ответ приводит к хроническому высокому уровню сахара в крови у больных диабетом, что может привести к другим серьезным заболеваниям. В КНР насчитывается самое большое количество случаев диабета в мире.

Трансплантация островков или поджелудочной железы может быть эффективным долгосрочным лечением, но не хватает доноров, чтобы сделать это масштабируемым решением. Кроме того, пациентам необходимо принимать иммуносупрессивные препараты, чтобы их организм не отторгал трансплантат.

Коллектив под руководством Дэна перепрограммировали извлёченные из жировой ткани женщины клетки и химически преобразовали их в плюрипотентные стволовые клетки, которые затем были превращены в островки.

Команда ввела эквивалент 1,5 миллиона островков в брюшную полость пациентки, а не в её печень, куда обычно вводят трансплантаты островков, сообщает Nature News. Это связано с тем, что трансплантированные клетки невозможно наблюдать в печени, но в брюшной полости ученые могут следить за островками с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и получать информацию о том, нужно ли их удалять.

По словам Чжан Туна (Zhang Tong) из South China Morning Post, у женщины диагностировали диабет 1-го типа более десяти лет назад. До этого ей сделали две пересадки печени и одну неудачную трансплантацию клеток. Спустя год после операции, которая длилась менее получаса, уровень сахара в крови женщины тогда находился в пределах нормы более 98 процентов по сравнению с нынешним.

"Прелесть этого подхода в том, что это собственные клетки пациентов, поэтому отторжение органов и тканей не вызывает беспокойства, и не требуется никаких или гораздо меньше лекарств против отторжения, — говорит хирург-трансплантолог из университета Альберты в Канаде и ведущий автор исследования 2021 года, анализирующего безопасность имплантации пациентам с диабетом 1-го типа островков, полученных из стволовых клеток Джеймс Шапиро (James Shapiro). — Но я действительно чрезвычайно впечатлён ошеломляющими результатами, которых команда из Тяньцзиня добилась у своего первого пациента. Это действительно невероятно".

Поскольку женщина уже принимала иммунодепрессанты для предыдущей трансплантации печени, трудно доказать, что использование её собственных клеток для экспериментальной процедуры стало причиной того, что её организм избежал отторжения. Необходимы дополнительные исследования.

В исследовании участвуют еще два пациента, прооперированных после женщины. И результаты уже "весьма положительные", — упомянул Дэн в беседе с Nature News. После этого он надеется увеличить количество пациентов.

фото: Jessica Merz 

Уточнения

Са́харный диабе́т 1-го ти́па (инсули́нозави́симый диабет, ювенильный диабет) — аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, полиурия (как следствие — неутолимая жажда), потеря веса, чрезмерный либо сниженный аппетит, сильное общее утомление организма, боли в животе.

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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