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Революция в мире транспорта: Tesla представляет беспилотные электромобили будущего

1:38
Наука

Компания Tesla провела мероприятие, на котором продемонстрировала свои новейшие разработки в области беспилотного транспорта. Генеральный директор Илон Маск заявил, что уже создано не менее 50 полностью автономных электромобилей, лишённых традиционных органов управления, таких как руль и педали.

Революция в мире транспорта: Tesla представляет беспилотные электромобили будущего
Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, CC BY 4.0

Среди представленных моделей был двухместный Cybercab — беспилотный электромобиль, дизайн которого перекликается с ранее представленным Cybertruck. Помимо этого, Tesla показала Cybervan — беспилотный электрический автобус. Оба транспортных средства полностью лишены механических средств управления.

Многие из озвученных ранее слухов и предположений о новинках Tesla подтвердились в ходе презентации. Эксперты отмечают, что данные модели являются важным шагом компании в направлении развития полностью автономного транспорта будущего.

Представленные беспилотные электромобили и автобусы демонстрируют стремительный прогресс в области робототехники и искусственного интеллекта. Они призваны не только повысить безопасность и комфорт пассажиров, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду за счёт использования электрической тяги.

Аналитики считают, что дальнейшее совершенствование и внедрение подобных технологий автономного управления транспортом может кардинально изменить облик городов и привычки людей в ближайшем будущем. Это открывает новые возможности для развития мобильности и трансформации существующих транспортных систем.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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