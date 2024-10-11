Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На 6,5 лет приговорили жителя Томска за подготовку диверсии
Выращивание тюльпанов дома в контейнерах: простые шаги для идеального результата
Мать Тимати призналась в пагубной зависимости
Бывшая жена Андрея Аршавина извинилась перед Юлией Барановской 
Опасности сыра: почему беременным стоит избегать мягких сортов
Туристку депортировали за отказ платить за завтрак в отеле на Бали
Мать P.Diddy столкнулась с нападками возле зала суда: ваш сын – монстр!
Пленка на авто снижает цену на 15-20%: что нужно знать продавцам
Хотите чувствовать себя лучше: перестаньте читать о бурях

Солнечная буря повышает шансы на полярные сияния в нетипичных широтах

1:35
Наука

Недавняя вспышка на Солнце привела к выбросу плазмы, которая достигла Земли и вызвала мощную магнитную бурю. Это резко увеличило вероятность наблюдения завораживающих полярных сияний даже в таких широтах, как Москва и Санкт-Петербург, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Солнечная буря повышает шансы на полярные сияния в нетипичных широтах
Фото: Медуза — LIVE is licensed under public domain

Вероятность их наблюдения для Северной столицы составляет около 80%, а для российской столицы — 60%. В то же время для южных широт, таких как Сочи и Алма-Ата, этот показатель не превышает 10%.

Эксперт уточнил, что магнитная буря уже достигла очень высокого уровня G4 по пятибалльной шкале и может усилиться до G4.5. Вероятность её выхода на максимальный уровень G5 оценивается в 10-20%.

Богачёв подчеркнул, что событие только началось, и основные массы плазмы, судя по всему, ещё не достигли Земли. Многое будет зависеть от максимальной величины и направления магнитного поля выброса. Ученый отметил, что ожидается, что буря продлится около двух дней.

Специалисты считают, что это редкое явление может предоставить уникальную возможность жителям центральных регионов России наблюдать завораживающее зрелище полярных сияний. Данное событие также демонстрирует важность мониторинга солнечной активности и её потенциального влияния на Землю.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Советы
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды Аудио 
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Красота и стиль
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Последние материалы
Как выбирали лучших автодилеров 2024 года: результаты премии
Король Великобритании приостановил лечение от рака: играет со смертью
Дана Борисова объяснила странное поведение на шоу биполярным расстройством
В екатеринбургском аэропорту задержки рейсов
Можно ли кошкам есть яблоки: интересная информация
Блогер Дмитрий Портнягин впервые вышел на связь после отмены домашнего ареста: система учит
Беременная Сати Казанова поделилась трогательными фото с супругом
В России резко подорожали запчасти для автомобилей: какие марки станет дорого ремонтировать
Что сделать с грядкой за 2 недели до посадки озимого чеснока
Продукты, которых стоит избегать перед авиаперелётом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.