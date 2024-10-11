Солнечная буря повышает шансы на полярные сияния в нетипичных широтах

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавняя вспышка на Солнце привела к выбросу плазмы, которая достигла Земли и вызвала мощную магнитную бурю. Это резко увеличило вероятность наблюдения завораживающих полярных сияний даже в таких широтах, как Москва и Санкт-Петербург, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

Фото: Медуза — LIVE is licensed under public domain

Вероятность их наблюдения для Северной столицы составляет около 80%, а для российской столицы — 60%. В то же время для южных широт, таких как Сочи и Алма-Ата, этот показатель не превышает 10%.

Эксперт уточнил, что магнитная буря уже достигла очень высокого уровня G4 по пятибалльной шкале и может усилиться до G4.5. Вероятность её выхода на максимальный уровень G5 оценивается в 10-20%.

Богачёв подчеркнул, что событие только началось, и основные массы плазмы, судя по всему, ещё не достигли Земли. Многое будет зависеть от максимальной величины и направления магнитного поля выброса. Ученый отметил, что ожидается, что буря продлится около двух дней.

Специалисты считают, что это редкое явление может предоставить уникальную возможность жителям центральных регионов России наблюдать завораживающее зрелище полярных сияний. Данное событие также демонстрирует важность мониторинга солнечной активности и её потенциального влияния на Землю.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца.

