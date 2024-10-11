Искусственный интеллект позволил обнаружить рекордное количество новых вирусов

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Китая, Гонконга и Австралии с помощью механизмов машинного обучения идентифицировала около 162 тысяч ранее неизвестных видов РНК-вирусов, обнаруженных в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники. Данное открытие стало крупнейшим по числу выявленных вирусов.

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Исследователи отмечают, что разнообразие и устойчивость вирусов в суровых условиях может пролить свет на происхождение вирусов и других элементарных форм жизни. Используемый ими алгоритм был разработан командой из китайской компании Alibaba Cloud Intelligence.

Сообщается, что открытие почти 162 тысяч новых видов РНК-вирусов в различных средах подчеркнуло их разнообразие и способность выживать в экстремальных условиях, что может помочь понять, как именно появились вирусы и другие простейшие формы жизни. Учёные отметили, что это важное открытие, которое расширяет наше понимание вирусного разнообразия на Земле.

Открытие учёных совпало с присуждением Нобелевской премии по химии американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за их работы в области белковых молекул. Они создали модели искусственного интеллекта, позволяющие предсказывать структуры белков и разрабатывать новые молекулы, в том числе для лекарств, материалов и сенсоров.

Эксперты считают, что открытие новых вирусов, сделанное с помощью искусственного интеллекта, может иметь важные последствия для понимания эволюции вирусов и их роли в экосистемах. Это также демонстрирует растущий потенциал применения AI-технологий в различных областях научных исследований.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).

