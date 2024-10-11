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В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?

1:20
Наука

Недавние исследования, проведенные марсоходом Curiosity, запущенным NASA в 2011 году, предлагают новые подсказки о прошлом Марса.

В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Curiosity, исследующий кратер Гейла с 2012 года, обнаружил богатые углеродом минералы, которые могут пролить свет на историю воды на Марсе. Эти находки были получены с помощью бортовых инструментов, анализирующих породы, образовавшиеся в прошлом, когда на планете могли существовать условия, благоприятные для жизни.

Одним из главных вопросов остается то, как образовались эти карбонаты. Ученые предложили две гипотезы: первая предполагает цикл "влажность-сухость", когда климат изменялся между пригодными и менее пригодными для жизни условиями. Вторая — возможность образования карбонатов в соленой воде при низких температурах. Оба сценария указывают на то, что Марс был не самым гостеприимным местом для жизни, однако Бертт из NASA не исключает существование подземной биосферы в прошлом.

Хотя нынешние исследования не подтверждают присутствие жизни на поверхности Марса, они оставляют пространство для новых открытий и предположений о прошлом планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

«Кьюрио́сити» (англ. Curiosity, МФА: [ˌkjʊərɪˈɒsɪti] — любопытство, любознательность) — марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии НАСА «Марсианская научная лаборатория» (Mars Science Laboratory, сокр. MSL).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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