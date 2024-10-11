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Американец построил танк времён Первой мировой войны своими руками

1:16
Наука

Калифорниец Камерон Суинни объединил свои увлечения историей и техникой, построив собственный танк FT-17 времен Первой мировой войны.

Американец построил танк времён Первой мировой войны своими руками
Фото: YouTube by Камерон Суинни, PDM

Этот танк, являющийся одним из первых серийных боевых машин, потребовал от Суинни значительных затрат и усилий — $50 000 и год работы.

Камерон с детства увлекался автомобилями и техниковосстановлением, а начиная с 15 лет ремонтировал классические машины. Несмотря на отсутствие высшего образования, он самостоятельно создал почти точную копию FT-17, используя стальные гусеницы тракторов 1930-х годов, фанеру и металл. Суинни установил в танк двигатель Jeep f134, подключив его через гидравлическую систему. Танк привлек внимание местных жителей и принес мастеру награду на автомобильной выставке.

Камерон отмечает, что танк вызывает у людей улыбку и симпатию благодаря своему небольшому размеру — он сопоставим с обычным седаном. Вдохновленный успехом, Суинни продолжает совершенствовать технику и уже задумывается о новых проектах по созданию танков.

Уточнения

Танк (англ. tank) — бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным и дополнительным пулемётным вооружением, обычно установленным во вращающейся полноповоротной башне, предназначенным, в основном, для стрельбы прямой наводкой.

Пе́рвая мирова́я война́  — глобальный военный конфликт с участием 38 стран между двумя коалициями государств в Европе (Антанта и Тройственный союз), боевые действия которого распространились также на Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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