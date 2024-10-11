Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект позволил обнаружить рекордное количество новых вирусов
Певший с рэпером P.Diddy Тимати резко высказался о скандале с вечеринками США
Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение
Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане: помог бизнесмен
Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке
Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей

Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали

2:27
Наука

Новое исследование показало, что, помимо известного удара астероида Чиксулуб, который уничтожил нептичьих динозавров, примерно в то же время в Землю мог врезаться еще один астероид.

Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали
Фото: Wikipedia by Jynus, CC BY-SA 4.0

Этот второй астероид, ударивший по побережью Западной Африки, оставил после себя кратер Надир шириной девять километров. Он был меньше, чем Чиксулуб, но все же вызвал мощный удар, землетрясение магнитудой 7 баллов и волны высотой до 800 метров.

Исследователи из Университета Хериот-Ватт в Великобритании предположили, что этот астероид мог упасть примерно в то же время, что и Чиксулуб, около 66 миллионов лет назад, когда на Земле происходило массовое вымирание.

Кратер Надир, находящийся у побережья Западной Африки, возможно, был создан осколком Чиксулуба или стал результатом второго столкновения, которое произошло в тот же период.

Хотя этот астероид был значительно меньше, чем его "старший брат" Чиксулуб, он все равно произвел бы разрушительное воздействие на Землю. Его ширина составляла около 500 метров, и при столкновении он достиг скорости около 72 000 км/ч.

Землетрясение и волны, вызванные этим ударом, могли распространиться по Атлантическому океану, нанося ущерб и оставляя глубокие следы на морском дне.

Сила удара и его последствия

Учёные предполагают, что кратер Надир может предоставить уникальные данные о механике астероидных ударов в морскую среду. Эти данные были получены с использованием 3D-сейсмических изображений высокого разрешения, что позволило запечатлеть кратер в исключительных деталях.

"Это как ультразвуковое исследование, только для кратера", — сказал ведущий автор исследования, Висдин Николсон.

Теперь, благодаря этой технологии, ученые могут исследовать внутреннюю структуру кратера с гораздо большей точностью.

По словам Николсона, данные из кратера могут помочь ученым узнать больше о давлении, вызванном ударом, а также точно установить возраст этого события. Несмотря на то, что астероид Надир не был таким разрушительным, как Чиксулуб, его последствия все равно были значительными, и его изучение может дать ценную информацию о подобных катастрофах.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских
Военные новости
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Последние материалы
Рэперу P.Diddy грозит пожизненное заключение
Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали
Певица Слава возмутилась отменой концертов в Дагестане: помог бизнесмен
Продажи мотоциклов в России бьют рекорды: кто лидирует на рынке
Уехавшую из России Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
Малкин устанавливает рекорд: 800 передач в НХЛ
Подготовка малины к зиме: правильная подкормка на квадратный метр
Стало известно, с кем Агата Муцениеце проводит время за границей
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Топ-5 развивающих игрушек для собак, которые работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.