Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали

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Новое исследование показало, что, помимо известного удара астероида Чиксулуб, который уничтожил нептичьих динозавров, примерно в то же время в Землю мог врезаться еще один астероид.

Фото: Wikipedia by Jynus, CC BY-SA 4.0

Этот второй астероид, ударивший по побережью Западной Африки, оставил после себя кратер Надир шириной девять километров. Он был меньше, чем Чиксулуб, но все же вызвал мощный удар, землетрясение магнитудой 7 баллов и волны высотой до 800 метров.

Исследователи из Университета Хериот-Ватт в Великобритании предположили, что этот астероид мог упасть примерно в то же время, что и Чиксулуб, около 66 миллионов лет назад, когда на Земле происходило массовое вымирание.

Кратер Надир, находящийся у побережья Западной Африки, возможно, был создан осколком Чиксулуба или стал результатом второго столкновения, которое произошло в тот же период.

Хотя этот астероид был значительно меньше, чем его "старший брат" Чиксулуб, он все равно произвел бы разрушительное воздействие на Землю. Его ширина составляла около 500 метров, и при столкновении он достиг скорости около 72 000 км/ч.

Землетрясение и волны, вызванные этим ударом, могли распространиться по Атлантическому океану, нанося ущерб и оставляя глубокие следы на морском дне.

Сила удара и его последствия

Учёные предполагают, что кратер Надир может предоставить уникальные данные о механике астероидных ударов в морскую среду. Эти данные были получены с использованием 3D-сейсмических изображений высокого разрешения, что позволило запечатлеть кратер в исключительных деталях.

"Это как ультразвуковое исследование, только для кратера", — сказал ведущий автор исследования, Висдин Николсон.

Теперь, благодаря этой технологии, ученые могут исследовать внутреннюю структуру кратера с гораздо большей точностью.

По словам Николсона, данные из кратера могут помочь ученым узнать больше о давлении, вызванном ударом, а также точно установить возраст этого события. Несмотря на то, что астероид Надир не был таким разрушительным, как Чиксулуб, его последствия все равно были значительными, и его изучение может дать ценную информацию о подобных катастрофах.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

