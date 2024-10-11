Второй астероид, убивший динозавров: катастрофа, о которой вы не знали

Новое исследование показало, что, помимо известного удара астероида Чиксулуб, который уничтожил нептичьих динозавров, примерно в то же время в Землю мог врезаться еще один астероид.
Этот второй астероид, ударивший по побережью Западной Африки, оставил после себя кратер Надир шириной девять километров. Он был меньше, чем Чиксулуб, но все же вызвал мощный удар, землетрясение магнитудой 7 баллов и волны высотой до 800 метров.
Исследователи из Университета Хериот-Ватт в Великобритании предположили, что этот астероид мог упасть примерно в то же время, что и Чиксулуб, около 66 миллионов лет назад, когда на Земле происходило массовое вымирание.
Кратер Надир, находящийся у побережья Западной Африки, возможно, был создан осколком Чиксулуба или стал результатом второго столкновения, которое произошло в тот же период.
Хотя этот астероид был значительно меньше, чем его "старший брат" Чиксулуб, он все равно произвел бы разрушительное воздействие на Землю. Его ширина составляла около 500 метров, и при столкновении он достиг скорости около 72 000 км/ч.
Землетрясение и волны, вызванные этим ударом, могли распространиться по Атлантическому океану, нанося ущерб и оставляя глубокие следы на морском дне.
Учёные предполагают, что кратер Надир может предоставить уникальные данные о механике астероидных ударов в морскую среду. Эти данные были получены с использованием 3D-сейсмических изображений высокого разрешения, что позволило запечатлеть кратер в исключительных деталях.
"Это как ультразвуковое исследование, только для кратера", — сказал ведущий автор исследования, Висдин Николсон.
Теперь, благодаря этой технологии, ученые могут исследовать внутреннюю структуру кратера с гораздо большей точностью.
По словам Николсона, данные из кратера могут помочь ученым узнать больше о давлении, вызванном ударом, а также точно установить возраст этого события. Несмотря на то, что астероид Надир не был таким разрушительным, как Чиксулуб, его последствия все равно были значительными, и его изучение может дать ценную информацию о подобных катастрофах.
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