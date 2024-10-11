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Вулканы породили сапфиры: узнайте, где они формируются на самом деле

3:04
Наука

Новое исследование сапфиров, найденных на вулканических полях в Германии, показало, что эти драгоценные камни формируются в местах, где магма смешивается с горными породами земной коры.

Вулканы породили сапфиры: узнайте, где они формируются на самом деле
Фото: wikimedia by Parent Géry, CC BY-SA 3.0

Ярко-синие сапфиры, напоминающие кусочки неба, на самом деле образуются глубоко под поверхностью Земли. Учёные выяснили, что они появляются в точке контакта между земной корой и магмой, поднимающейся из мантии.

Ранее считалось, что сапфиры формируются либо в самой мантии, либо в нижних слоях земной коры, рассказал геолог из Университета Кертина в Австралии, Аксель Шмитт. Но результаты нового исследования показали, что сапфиры возникают в верхней части земной коры, на глубине около 5 километров под поверхностью, где магма поднимается из недр вулканов.

Открытие "плавильной печи"

"Мы можем определить эту область как своего рода "плавильную печь", где формируются сапфиры", — пояснил Шмитт.

Сапфиры, которые мы находим в ювелирных изделиях, чаще всего добываются из россыпных месторождений, но эти камни теряют свои исходные породы, из-за чего сложнее понять их происхождение.

Шмитт и его команда исследовали сапфиры из формации Эйфель в Германии, образованной вулканами, которые извергались на протяжении миллионов лет. Это уникальное место помогло учёным изучить, как и из чего образуются эти драгоценные камни.

Команда обнаружила, что сапфиры сформировались менее 2,5 миллионов лет назад, когда вулканическая активность в этом регионе достигала своего пика.

Влияние магмы и минералов

Сапфиры в основном состоят из корунда — минерала, включающего чистый алюминий и кислород. Однако в этих камнях также содержатся так называемые включения — мелкие дефекты, которые формируются во время роста кристаллов.

Используя радиоактивный уран и свинец, ученые определили возраст сапфиров, а также изучили различные формы кислорода, чтобы понять химический состав камней.

Исследователи обнаружили, что сапфиры образовались на глубине от 5 до 7 километров под поверхностью в местах, где магма нагревает и плавит окружающие породы. Эта информация помогает лучше понять происхождение сапфиров и может быть использована для отслеживания их цепочек поставок, что важно для обеспечения этичности добычи драгоценных камней.

Этическая добыча драгоценных камней

Шмитт и его команда надеются, что в будущем смогут найти минеральные "отпечатки пальцев" сапфиров, чтобы точно определять их происхождение. Это поможет улучшить прозрачность поставок и этическую практику в индустрии драгоценных камней, особенно в развивающихся странах, где правила экологической и социальной ответственности могут быть слабыми.

Уточнения

Сапфи́р (от др.-греч. σάπφειρος (sappheiros) — синий камень, возможно от ивр. ספּיר‎ (sapir) или персидского названия с тем же значением) — драгоценный камень различных оттенков, одна из разновидностей корунда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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