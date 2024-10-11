Голоса в голове больше не загадка: учёные нашли их источник

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Для людей с шизофренией одним из самых тревожных симптомов могут быть слуховые галлюцинации — голоса, которые они слышат в своей голове. Недавнее исследование наконец-то пролило свет на то, откуда эти голоса могут исходить.

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Исследователи из Института мозга и когнитивных наук Нью-Йоркского университета в Шанхае изучили пациентов, страдающих шизофренией, — как тех, кто слышит голоса, так и тех, кто не испытывает этих симптомов.

Используя электроэнцефалографические мониторы (ЭЭГ), они определили, что мозг людей, которые слышали голоса, не отключал их внутренний монолог перед тем, как они начинали говорить, как это делали другие.

Открытие источника слуховых галлюцинаций

Слуховые галлюцинации — это состояние, когда человек воспринимает звуки или голоса, которых на самом деле не существует. Исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, помогло выявить, что у пациентов, слышащих эти голоса, мозг не активировал механизм подавления внутреннего монолога — то, что обычно помогает нам воспринимать наши собственные мысли как внутренние, а не как внешние звуки.

Когда пациенты, страдающие слуховыми галлюцинациями, готовились произнести определенные слоги, исследователи заметили, что их мозг не заглушал внутренний голос, что привело к гиперактивной реакции в отделах мозга, отвечающих за моторные функции.

Этот процесс, называемый "эфферентным копированием", обычно помогает нам регулировать восприятие звуков и собственных речевых действий. У людей, которые слышат голоса, этот механизм оказался нарушенным.

Перспективы новых методов лечения

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале PLOS Biology, не только объясняют, как и почему возникают слуховые галлюцинации, но и открывают новые пути для возможных методов лечения. Понимание этих процессов может помочь разработать более эффективные стратегии терапии, которые будут учитывать особенности восприятия и обработки звуков у людей с шизофренией.

Уточнения

Го́лос (лат. vox) — способность человека издавать звуки при разговоре или пении.

