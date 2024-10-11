Антарктида становится зелёной: угроза или новая жизнь

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Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из университетов Эксетера и Хартфордшира вместе с Британской антарктической службой, растительный покров на Антарктическом полуострове за последние сорок лет увеличился более чем в десять раз.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Полярные регионы, включая Антарктический полуостров, нагреваются быстрее, чем остальные части планеты, и последствия этих изменений становятся всё более заметными.

"Озеленение" Антарктического полуострова

Для оценки роста растительности исследователи использовали спутниковые снимки, которые показали, что площадь покрытая растительностью увеличилась с менее чем одного квадратного километра в 1986 году до почти 12 квадратных километров к 2021 году.

Эти данные подтверждают, что изменения климата оказывают серьёзное воздействие на даже самые удаленные и суровые уголки нашей планеты.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, также продемонстрировало, что темпы роста растительности ускорились более чем на 30% в последние пять лет (2016-2021) по сравнению с предыдущими периодами. В среднем, за этот период растительный покров увеличивался более чем на 400 000 квадратных метров в год.

Растительность в суровых условиях

Доктор Томас Роланд из Эксетерского университета отметил, что мхи, растущие в Антарктиде, выживают в одних из самых суровых условий на Земле. В ландшафте по-прежнему доминируют лед, снег и скалы, но даже небольшое увеличение площади, покрытой растительностью, указывает на влияние изменений климата.

"Растения на Антарктическом полуострове растут в экстремальных условиях, но с каждым годом их становится всё больше. Это наглядно демонстрирует воздействие антропогенного изменения климата на этот уникальный регион", — отметил Роланд.

Устойчивость экосистем и потенциальные угрозы

Доктор Олли Бартлетт из Университета Хартфордшира добавила, что по мере повышения температуры и устойчивости экосистемы, увеличение количества растительности будет только усиливаться.

Она также подчеркнула, что это может способствовать почвообразованию и привлечь на континент неместные виды растений, которые могут быть занесены туристами или исследователями.

Исследователи подчеркивают важность дальнейших исследований для лучшего понимания механизмов, управляющих этими процессами, и необходимости защиты Антарктиды от возможных экологических угроз.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

