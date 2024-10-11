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Снижение калорий не продлевает жизнь: метаболизм — не ключ к долголетию

2:27
Наука

Сокращение потребления калорий давно считается эффективным способом продлить жизнь, и обычно этот эффект связывают с потерей веса и изменением метаболизма. Однако недавнее исследование ставит под сомнение это мнение.

Снижение калорий не продлевает жизнь: метаболизм — не ключ к долголетию
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Одно из самых масштабных исследований, проведённых на лабораторных мышах, показало, что на увеличение продолжительности жизни влияют другие факторы, такие как генетика и иммунная система, а не только снижение калорийности пищи.

Ограничение калорий и долголетие

Генетик из Лаборатории Джексона, Гэри Черчилль, который возглавил исследование, провёл эксперимент с почти 1000 мышами, чтобы лучше понять, как сокращение калорийности влияет на организм. Он выяснил, что, хотя потеря веса и метаболические изменения играют роль, они не являются главным фактором продления жизни.

Результаты показали, что метаболические изменения важны, но не напрямую связаны с долголетием. По словам Черчилля, гораздо более значимыми оказались иммунное здоровье и генетическая устойчивость к стрессу, вызванному ограничением питания.

Индивидуальная реакция на сокращение калорий

Оказалось, что мыши, которые теряли наибольшее количество веса, часто умирали раньше тех, кто терял вес в меньшей степени. Это указывает на то, что простое снижение веса не является решающим фактором для увеличения продолжительности жизни. Более устойчивые к стрессу животные сохраняли иммунную функцию и, как следствие, жили дольше.

Биогеронтолог из Техасского университета, Джеймс Нельсон, считает, что исследование Черчилля раскрывает сложность воздействия сокращения калорий на организм и подчеркивает необходимость учитывать индивидуальные особенности.

Данные, полученные в эксперименте на мышах, предполагают, что одни метаболические изменения недостаточны для долгосрочного увеличения продолжительности жизни. В одном из крупнейших клинических испытаний на людях было обнаружено, что снижение калорийности помогает уменьшить скорость метаболизма, что считается признаком замедленного старения.

Однако результаты исследований Черчилля предполагают, что для более полной картины необходимо учитывать генетическую и иммунную устойчивость организма.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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