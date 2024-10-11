NASA раскрывает тайны: могла ли жизнь на Марсе погибнуть в мгновение

3:08 Your browser does not support the audio element. Наука

На Марсе есть доказательства того, что когда-то там было много воды: марсианские долины, дельты и наличие минералов, которые могут образоваться только при наличии жидкости. Эти находки заставляют учёных задуматься, каким был Марс миллиарды лет назад, и что сделало его таким непригодным для жизни сегодня.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Как Марс потерял свою пригодность для жизни

Красная планета долгое время была объектом нашего интереса и фантазий. Ещё с момента изобретения телескопа учёные задавались вопросом, может ли на Марсе существовать жизнь.

Недавние исследования показали, что когда-то на этой планете действительно было много воды, однако её больше нет. Теперь марсоход NASA "Кьюриосити" нашёл на Марсе углеродные минералы, которые могут дать новые подсказки.

Марсоход "Кьюриосити" был запущен в 2011 году в рамках миссии "Марсианская научная лаборатория" и прибыл в кратер Гейла в 2012 году. Его задача — изучать геологию и климат Марса, искать следы того, что планета когда-то была пригодной для жизни, и анализировать образцы.

Изначально миссия должна была длиться два года, но "Кьюриосити" продолжает работать уже более десяти лет.

Новые данные о Марсе

Кратер Гейла был выбран как идеальная цель для исследований, потому что его слоистые породы дают учёным возможность заглянуть в геологическую историю планеты. Марсоход использует свои приборы, такие как SAM и TLS, для анализа образцов, нагревая их до высоких температур и изучая выделяемые газы.

Одна из самых значимых находок — это наличие метана, который обнаруживается только в этом кратере и только в определённые моменты.

Измеряя изотопный состав минералов, "Кьюриосити" пытается понять, как происходило испарение воды на Марсе. Лёгкие изотопы углерода и кислорода испаряются первыми, оставляя более тяжёлые в породах, которые затем становятся объектом анализа.

Эти исследования показывают, что на Марсе действительно была жидкая вода, когда-то подходящая для поддержания жизни.

Возможна ли жизнь на Марсе

Ведущий исследователь из Центра космических полётов Годдарда НАСА, Дэвид Бертт, не исключает возможность существования древней жизни на Марсе. Он утверждает, что их анализ не полностью соответствует условиям, которые могли бы поддерживать жизнь на поверхности, но это не исключает возможность существования подземной биосферы.

Учёные предполагают, что карбонаты, найденные на Марсе, могли образоваться либо из-за циклического чередования влажного и сухого климата, либо в результате реакции солёной воды при низких температурах.

Эти разные сценарии указывают на две возможные климатические модели: одна — с периодами большей или меньшей пригодности для жизни, а другая — с замороженной и менее обитаемой средой.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

