OpenAI станет общественно-полезной корпорацией

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, планирует стать общественно полезной корпорацией (PBC), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Одно из основных преимуществ PBC — это защита от враждебных поглощений и требований активистов. Это может вызвать недовольство у Microsoft и других акционеров, если они захотят приобрести компанию, отмечает издание.

В этой новой модели OpenAI будет учитывать интересы акционеров, сотрудников, общества и других заинтересованных сторон. Один из источников говорит, что такой подход поможет компании защититься от инвесторов, которые могут считать её прибыль недостаточной, и даст возможность отказываться от предложений.

При этом OpenAI сможет продолжать привлекать инвестиции и капитал. Основатель компании Илон Маск в 2024 году подал иск против OpenAI, её главы Сэма Альтмана и президента Грегори Брокмана, обвиняя их в нарушении условий соглашения и недобросовестном управлении.

В иске Маск утверждает, что при создании OpenAI было решено, что она будет некоммерческой и будет разрабатывать универсальный искусственный интеллект (УИИ) "на благо человечества", с открытым исходным кодом. Однако внутренние детали ChatGPT и технологии УИИ остаются в секрете, как утверждает Маск. Он считает, что они известны только самой OpenAI и, возможно, Microsoft, которая вложила более $10 миллиардов в компанию.

Маск назвал OpenAI фактически подразделением Microsoft и попросил суд запретить Альтману, Брокману, OpenAI и Microsoft зарабатывать на ИИ и вернуть принцип open source.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая исследовательская организация и в 2020 году создала бизнес-подразделение. Маск был в совете директоров, но ушёл оттуда в 2018 году.

По данным FT, после реорганизации у стартапа останется некоммерческая структура, которая будет независимой и иметь долю в PBC. Эта структура будет заниматься исследованиями и технологиями, при этом её основной целью останется работа на благо человечества в соответствии с миссией OpenAI.

Уточнения

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.



OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

