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80 тысяч лет спустя: редкая комета вновь пролетит над Землёй

1:18
Наука

Этой осенью жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — появление кометы C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN.

80 тысяч лет спустя: редкая комета вновь пролетит над Землёй
Фото: Wikimedia Commons by Nielander, CC0

Она была открыта учеными всего год назад, в 2023 году, и ранее приближалась к нашей планете примерно 80 тысяч лет назад, когда на Земле жили неандертальцы.

Впервые комету увидели жители южного полушария, а теперь ее можно будет заметить и в северном полушарии, начиная с середины октября до начала ноября.

Наибольшее сближение с Землей ожидается в ближайшую субботу, когда расстояние до нее составит 71 миллион километров. Впервые в современной истории человечества комету можно будет наблюдать в западной части неба сразу после захода солнца. Людям с острым зрением она может быть видна невооруженным глазом, а для остальных будет полезен бинокль.

Эксперты предупреждают, что комета не будет двигаться так быстро, как метеориты, а останется "висящей" в небе, медленно перемещаясь ночь за ночью. Это событие станет редкой возможностью для астрономов и любителей понаблюдать за небесными телами.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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