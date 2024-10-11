80 тысяч лет спустя: редкая комета вновь пролетит над Землёй

Этой осенью жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — появление кометы C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, сообщает CNN.
Она была открыта учеными всего год назад, в 2023 году, и ранее приближалась к нашей планете примерно 80 тысяч лет назад, когда на Земле жили неандертальцы.
Впервые комету увидели жители южного полушария, а теперь ее можно будет заметить и в северном полушарии, начиная с середины октября до начала ноября.
Наибольшее сближение с Землей ожидается в ближайшую субботу, когда расстояние до нее составит 71 миллион километров. Впервые в современной истории человечества комету можно будет наблюдать в западной части неба сразу после захода солнца. Людям с острым зрением она может быть видна невооруженным глазом, а для остальных будет полезен бинокль.
Эксперты предупреждают, что комета не будет двигаться так быстро, как метеориты, а останется "висящей" в небе, медленно перемещаясь ночь за ночью. Это событие станет редкой возможностью для астрономов и любителей понаблюдать за небесными телами.
Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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