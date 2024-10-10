Археологи впервые нашли останки гепарда эпохи раннего плейстоцена в Крыму

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили в крымской пещере "Таврида" фрагмент нижней челюсти древнего гепарда Acinonyx pardinensis. Соответствующая информация опубликована на сайте Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН.

Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, CC BY-SA 4.0

Находка является первым свидетельством обитания гепардов в Крыму в раннем плейстоцене. Отмечается, что эти животные были типичными представителями фауны Евразии вместе с рысями, пумами, пантерами и некоторыми другими крупными кошачьими.

Предположительно, этот вид древнего гепарда мог развивать скорость, подобно ныне живущему Acinonyx jubatus. По размеру и массе тела он был существенно крупнее своего современного родственника. Кроме того, вымерший гепард мог охотиться на добычу весом до 100 килограммов.

Ранее Pravda.Ru писала, что подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев.

Уточнения

Таврида — протяжённая пещера карстового происхождения, самая большая в Предгорном Крыму.

