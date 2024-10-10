Учёные выяснили, что дети на улице ведут себя как молекулы

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Майами, совместно с коллегами из США и Германии, провели исследование, которое продемонстрировало необычные свойства движения детей, сообщает Physical Review E.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В ходе эксперимента 209 школьников, разделенных на группы с разной степенью свободы передвижения, проявили динамику, схожую с поведением жидкостей и газов. Исследование проводилось как в классах, где было ограничено пространство для передвижения, так и на открытых площадках. Используя радиометки и RFID-приемники, ученые отслеживали траектории перемещений детей и собрали более 150 независимых наблюдений.

При полной свободе передвижения, как оказалось, дети демонстрировали баллистическое движение, аналогичное частицам жидкости, тогда как в замкнутом пространстве их поведение напоминало сочетание жидкостной и газообразной фаз. Эти данные дают представление о том, как социальные взаимодействия могут влиять на коллективное движение людей при различных условиях.

Исследователи пришли к выводу, что при низкой скорости передвижения дети могли легко перемещаться между социальными группами, создавая "капли" в метастабильных состояниях.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles — масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных атомов.



Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

