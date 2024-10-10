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Российские учёные автоматизировали контроль сборочных операций

1:21
Наука

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали систему контроля качества технологических операций на производстве.

Российские учёные автоматизировали контроль сборочных операций
Фото: Правительство России is licensed under public domain

Новая программа значительно улучшит производственный процесс и снизит количество брака. Система включает в себя программное обеспечение, которое взаимодействует с камерой и экраном, а также оснащена модулем обучения. Программа контролирует этапы сборки, отображая последовательность операций и предоставляя визуальные инструкции для рабочих.

Преподаватель СПбГМТУ Александр Сергеев рассказал, что система обучается на основе предварительно загруженных данных по сборке конкретных деталей, что исключает возможность изменений без корректировки программного кода. Однако в планах разработчиков — создание модуля, который позволит системе обучаться в реальном времени, упрощая адаптацию под различные производственные процессы. В будущем система будет дополнена лазерными указателями для повышения точности операций, сообщает РИА Новости.

Также ученые работают над роботизированным комплексом, который расширит возможности контроля за счет установки камеры с дополнительными степенями свободы, что позволит оценивать качество сборки с разных ракурсов.

Уточнения

Автоматизация — применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Контро́ль (через нем. Kontrolle, от фр. contrôle, от *contrerôle — «список, ведущийся в двух экземплярах», от лат. contra — «против» и rotulus — «свиток») — одна из основных функций системы управления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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