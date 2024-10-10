Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала 53-летняя литераторша из Южной Кореи Хан Ган, которая в 2016 году получила международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Это была одна из первых её книг, переведенных на английский язык.
Дочь романиста Хан Сын Вона стала первой писательницей из Южной Кореи, удостоенной Нобелевской премии по литературе.
"Я человек, который испытывает боль, когда жарят мясо", — утверждает Хан Ган.
Как об этом на церемонии награждения заявил постоянный секретарь Академии Матс Мальм (Mats Malm): Хан Ган — 18-я женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе, и первая женщина среди лауреатов Нобелевской премии, объявленных в этом году.
"В своем творчестве Хан Ган противостоит историческим травмам и невидимым сводам правил, обнажая в каждой своей работе хрупкость человеческой жизни, — посчитали члены Нобелевского комитета. — Она обладает уникальным пониманием связи тела и души, живого и мёртвого и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором современной прозы".
Хан родилась в Кванджу, городе на юго-западе Южной Кореи, в 1970 году. Когда ей было 10 лет, семья переехала в Сеул, где она изучала корейскую литературу в столичном университете Йонсей.
В 1993 году Хан дебютировала в литературе с серией из пяти стихотворений, опубликованных в корейском журнале Literature and Society. В следующем году она выиграла весенний литературный конкурс "Сеул Синмун" с рассказом "Красный якорь".
Ее первый сборник рассказов "Любовь к Йосу" был опубликован в 1995 году. В 1998 году она в течение трех месяцев участвовала в Международной писательской программе университета Айовы при поддержке Совета искусств Кореи.
С момента первого присуждения Нобелевской премии по литературе в 1901 году в общей сложности был назван 121 лауреат. Среди них были всемирно известные литераторы, как Эрнест Хемингуэй, Сельма Лагерлёф, Михаил Шолохов и Жан-Поль Сартр, но также бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и американский музыкант Боб Дилан, которые никак не ассоциируются ни с беллетристикой, ни с мировой литературой.
Самым молодым лауреатом литературной премии был 41-летний Джозеф Редьярд Киплинг (Joseph Rudyard Kipling), самой возрастной является ныне покойная Дорис Мэй Лессинг (Doris May Lessing; урождённая Тейлор), получившая награду накануне своего 88-летия.
В последние годы среди лауреатов в целом числятся маргиналы от высокой прозы, которых выбирают по политическим, расовым или гендерным соображениям. Об этом пишут, в том числе, и западные СМИ.
фото: Игоревич
Хан Ган (кор. 한강; род. 27 ноября 1970, Кванджу) — южнокорейская писательница. Первый южнокорейский лауреат Нобелевской премии по литературе (2024).
Кванджу́ — шестой по величине город в Республике Корея, находится в 295 км от Сеула.
До́рис Мэй Ле́ссинг (англ. Doris May Lessing; урождённая Те́йлор; 22 октября 1919, Керманшах — 17 ноября 2013, Лондон) — английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии по литературе 2007 года.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.