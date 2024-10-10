Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык

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Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала 53-летняя литераторша из Южной Кореи Хан Ган, которая в 2016 году получила международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Это была одна из первых её книг, переведенных на английский язык.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич

Дочь романиста Хан Сын Вона стала первой писательницей из Южной Кореи, удостоенной Нобелевской премии по литературе.

"Я человек, который испытывает боль, когда жарят мясо", — утверждает Хан Ган.

Как об этом на церемонии награждения заявил постоянный секретарь Академии Матс Мальм (Mats Malm): Хан Ган — 18-я женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе, и первая женщина среди лауреатов Нобелевской премии, объявленных в этом году.

"В своем творчестве Хан Ган противостоит историческим травмам и невидимым сводам правил, обнажая в каждой своей работе хрупкость человеческой жизни, — посчитали члены Нобелевского комитета. — Она обладает уникальным пониманием связи тела и души, живого и мёртвого и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором современной прозы".

Хан родилась в Кванджу, городе на юго-западе Южной Кореи, в 1970 году. Когда ей было 10 лет, семья переехала в Сеул, где она изучала корейскую литературу в столичном университете Йонсей.

В 1993 году Хан дебютировала в литературе с серией из пяти стихотворений, опубликованных в корейском журнале Literature and Society. В следующем году она выиграла весенний литературный конкурс "Сеул Синмун" с рассказом "Красный якорь".

Ее первый сборник рассказов "Любовь к Йосу" был опубликован в 1995 году. В 1998 году она в течение трех месяцев участвовала в Международной писательской программе университета Айовы при поддержке Совета искусств Кореи.

С момента первого присуждения Нобелевской премии по литературе в 1901 году в общей сложности был назван 121 лауреат. Среди них были всемирно известные литераторы, как Эрнест Хемингуэй, Сельма Лагерлёф, Михаил Шолохов и Жан-Поль Сартр, но также бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и американский музыкант Боб Дилан, которые никак не ассоциируются ни с беллетристикой, ни с мировой литературой.

Самым молодым лауреатом литературной премии был 41-летний Джозеф Редьярд Киплинг (Joseph Rudyard Kipling), самой возрастной является ныне покойная Дорис Мэй Лессинг (Doris May Lessing; урождённая Тейлор), получившая награду накануне своего 88-летия.

В последние годы среди лауреатов в целом числятся маргиналы от высокой прозы, которых выбирают по политическим, расовым или гендерным соображениям. Об этом пишут, в том числе, и западные СМИ.

фото: Игоревич

Уточнения

Хан Ган (кор. 한강; род. 27 ноября 1970, Кванджу) — южнокорейская писательница. Первый южнокорейский лауреат Нобелевской премии по литературе (2024).



Кванджу́ — шестой по величине город в Республике Корея, находится в 295 км от Сеула.



До́рис Мэй Ле́ссинг (англ. Doris May Lessing; урождённая Те́йлор; 22 октября 1919, Керманшах — 17 ноября 2013, Лондон) — английская писательница-фантаст, лауреат Нобелевской премии по литературе 2007 года.

