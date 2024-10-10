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России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог

Наука

Директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семёнов сообщил, что появление в будущем разрушительных атлантических ураганов, которые характерны для США, не грозит России.

России не грозят разрушительные ураганы и тайфуны — климатолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, для образования ураганов и тайфунов необходимы определённые условия, в том числе температура поверхности океана выше 25 градусов Цельсия и отсутствие сдвига ветра. Когда природные явления достигают суши, то они начинают постепенно затухать. Россия является континентальной страной, поэтому ей не грозят разрушительные ураганы и тайфуны.

"В крайнем, экстремальном случае, гипотетически, ураганы могут достичь, скажем, побережья Испании. Но к нам с западной стороны они, конечно, не придут. На востоке, в принципе, возможны тайфуны. Наша страна достаточно глубоко уходит на восток, и, по-моему, даже были случаи, когда тайфуны затрагивали восточное и юго-восточное побережье. Это возможно, и с потеплением, конечно, стоит ожидать, что тайфуны будут подниматься выше на север. Но говорить, что это будет огромная угроза, я бы не стал", — отметил климатолог.

Владимир Семёнов добавил, что для России представляют гораздо большую опасность сильные ливни, шквалы и торнадо. Эти природные явления уже наблюдаются на территории страны, а в будущем их количество может возрасти, пишет Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Тайфу́н  разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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