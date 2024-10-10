Учёные разрабатывают инновационный метод повышения слуховой остроты с помощью блуждающего нерва

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Ученые из Института нейронаук при Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, что активация блуждающего нерва может улучшить способность к восприятию звуковой информации у мышей. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience (NatureNeuro). Об этом сообщила Газета.Ru.

Фото: freepik

Блуждающий нерв — один из самых крупных и сложных нервов в человеческом организме. Он передает информацию между головным мозгом и внутренними органами. Стимуляция этого нерва находит применение по всему миру для лечения таких заболеваний, как эпилепсия, аутизм, синдром дефицита внимания и многие другие.

В первом этапе исследования ученые обучили 38 мышей различать музыкальные ноты. Животные проходили тренировки до тех пор, пока не адаптировались к тестам и не стали допускать меньше ошибок. Затем грызунов разделили на две группы: первая группа прошла процедуру стимуляции блуждающего нерва, а вторая осталась без вмешательства.

Мыши продолжили свою тренировку, сосредоточенную на распознавании музыкальных тонов. У особей из первой группы количество ошибок в тестах снизилось на 10% по сравнению с показателями до стимуляции. В самых сложных испытаниях число неправильных ответов уменьшилось вдвое.

Исследователи отметили, что активизация блуждающего нерва приводит к повышению активности в передней части мозга, отвечающей за внимание и память. Эта процедура также способствует улучшению нейропластичности в слуховой коре. Такие изменения могут приводить к долговременным эффектам, которые помогают лучше закреплять новые навыки после обучения.

По мнению ученых, стимуляция блуждающего нерва может оказаться полезной и для людей. Это вмешательство имеет потенциал для улучшения музыкальных способностей и развития слухового восприятия, что крайне важно для изучения нового языка и адаптации к кохлеарным имплантам — устройствам, восстанавливающим слух.

Уточнения

Блужда́ющий нерв (лат. nervus vagus) — десятая пара черепных нервов (Х пара), парный нерв. Идёт от мозга к брюшной полости. Иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей.



