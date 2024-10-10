Импортозамещение в действии: новая российская АСУ ТП "СИЛАРОН" готовится к завоеванию рынка

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

На Петербургском международном газовом форуме была представлена инновационная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) под названием "СИЛАРОН". Эта система, созданная с использованием российских комплектующих, становится ключевым решением для импортозамещения в сфере программного обеспечения и аппаратных комплексов.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, PDM

Проблема импортозамещения в критической информационной инфраструктуре (КИИ) давно волнует экспертов. Ранее J'son & Partners Consulting отмечали отсутствие комплексных отечественных аналогов зарубежных разработок, таких как Siemens и Yokogawa. Новая АСУ ТП "СИЛАРОН" стремится заполнить эту нишу и обеспечить российским предприятиям надежное и безопасное решение.

Использование российской аппаратной базы в "СИЛАРОН" исключает риски, связанные с санкционными ограничениями на поставки иностранных компонентов. Производство устройства полностью локализовано в России, что гарантирует бесперебойную работу и независимость от внешних факторов.

Исполнительный директор Т1 Интеграции, Михаил Книгин, подчеркивает важность оперативного замещения иностранных решений для российских промышленных предприятий, особенно тех, которые являются субъектами КИИ. Бизнес уделяет внимание не только происхождению АСУ ТП, но и их функциональности, удобству и надежности.

За последние два года наблюдается постепенное перераспределение рынка в пользу российских поставщиков промышленной автоматизации. Рынок, оцениваемый в 500 миллионов долларов в 2021 году, был доминирован иностранными компаниями, но с 2022 года отечественные вендоры начинают захватывать их долю.

Эксперты отмечают, что российские предприятия металлургической, химической и топливно-энергетической отраслей по-прежнему используют зарубежное программное обеспечение в более чем 98% своих проектов. Однако с ростом кибератак на российский бизнес, государство стимулирует переход на отечественное ПО и оборудование, вводя ограничения по срокам миграции для субъектов КИИ.

Новая АСУ ТП "СИЛАРОН" полностью соответствует требованиям законодательства в сфере импортозамещения и отвечает мировым стандартам качества и функциональности. Это многофункциональная платформа, предназначенная для крупных промышленных предприятий в различных отраслях, включая нефтехимию, нефтепереработку, энергетику, металлургию и горнодобывающую промышленность.

АСУ ТП "СИЛАРОН" представляет собой распределенную систему управления с единой сетью и базой данных. При изменении настроек управления в ПО комплекса автоматически меняются алгоритмы работы узлов системы, обеспечивая непрерывное и эффективное производство. Программное обеспечение полностью поддерживает российские операционные системы, такие как AltLinux и AstraLinux.

Михаил Книгин отмечает, что приоритетной задачей стало создание гибких и легко масштабируемых ИТ-систем, использующих последние технологические новшества. Спрос на зрелые отечественные ИТ-продукты огромен, и "СИЛАРОН" готов удовлетворить этот спрос.

В ближайшее время АСУ ТП "СИЛАРОН" пройдет процедуру регистрации в Едином реестре российского ПО и в Едином реестре российской радиоэлектронной промышленности, что подтвердит ее соответствие требованиям правительства РФ. После этого планируется запуск контрактного производства и масштабирование на ведущих отечественных заводах, специализирующихся на высокотехнологичном оборудовании для критически важных отраслей.

"СИЛАРОН" готов стать надежным и безопасным решением для российских промышленных предприятий, обеспечивая импортозамещение и защиту от внешних рисков.

Уточнения

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) — система технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим процессом.

