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Древние колесницы Индии: загадка Синаули

4:05
Наука

В археологическом памятнике штата Уттар-Прадеш на севере Индии Синаули (Sinauli) обнаружен удивительные артефакты, относящиеся к медному веку, сообщает издание Archaeological Survey of India.

Древние колесницы Индии: загадка Синаули
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Surya_Poona_painting_1800-05.jpg by unknown Pune artist

Среди находок несколько древних захоронений знати — первые подобные находки в Индии — и три почти полностью сохранившиеся боевые колесницы, которые, предположительно, использовались в сражениях примерно 4000 лет назад.

"Среди восьми захоронений обнаружен саркофаг представителя элиты с медной декорированной ножной урной (крышка которой украшена рядом антропоморфных фигур) и головным убором, — написано в журнале Radiocarbon. — Среди этих удивительных находок три колесницы из дерева и меди, а также меч с деревянной рукоятью, что делает это место уникальным в историческом плане".

Учитывая местоположение Синаули в долине реки Ганг в районе Багхпат, археологи связали его с процветающей культурой жёлтоохристой керамики, которая существовавшей в этом регионе около 2000 года до н. э.

"Эти культурные находки свидетельствуют о том, что проживавшие здесь древние жители были вовлечены в военные действия, — отметили авторы исследования. — Все эти эксклюзивные артефакты показывают высокий уровень мастерства ремесленников".

Раскопки, приведшие к обнаружению этих редких и замечательных артефактов, проводились в 2018 году группой исследователей из Института палеонаук Бирбала Сахни в Уттар-Прадеше. Лишь в 2024 году они завершили анализ своих находок и представили отчет, объясняющий их значение.

Корпуса колесниц украшены сложными геометрическими фигурами, а спицы колес — медными треугольниками. Несмотря на то, что медные украшения потускнели со временем, в свое время они сияли и подчеркивали власть и влияние возничего и тех, кого он перевозил.

Интересно, что колесницы использовались в Индии в то же время, когда похожие транспортные средства создавались в Месопотамии и древней Греции. Это может быть случайным совпадением или указывать на древние контакты между народами северной Индии и этих регионов.

Еще одной важной находкой стал королевский деревянный гроб с антропоморфными фигурами на крышке. Изображенные на нем фигуры носили шлемы с двойными рогами и были одеты в священные листья фигового дерева, что намекает на эпический характер их сражений. Две колесницы были захоронены в этом же комплексе вместе с рядом дорогих погребальных предметов, включая медный шлем, украшенный кнут, несколько декоративных жезлов и множество бус из золота и талькохлорита.

Исследователи пришли к выводу, что в захоронении был похоронен военный вождь. До настоящего времени не находили других доказательств, что народы медного века, жившие на севере Индии, вели войны. Это делает находки настоящим прорывом в изучении, поскольку присутствие колесниц и связанного с ними вооружения подразумевает, что они, возможно, вели территориальные споры и боролись за контроль над природными ресурсами.

Археологическая стоянка в Синаули содержит не только захоронения элиты, но и погребения других слоёв населения, где не обнаружено дорогих предметов, а также часть могильников различных животных, которые, возможно, имели символическое или церемониальное значение.

Известно, что культура жёлтоохристой керамики процветала в Синаули на протяжении пяти столетий (с 2000 по 1500 годы до н. э.), что совпадает с поздним периодом цивилизации Инда на территории современной северо-западной Индии и части Пакистана.

фото: unknown Pune artist

Уточнения

Талькохлори́т — природный строительный и декоративный материал, горная порода метаморфического происхождения, состоящая из талька (40—50 %), магнезита (40—50 %) и хлорита (5—8 %); минеральный и химический состав непостоянны. 

Ме́дный век медно-каменный век, халколит (от греч. χαλκός — медь + λίθος — камень), энеолит (от лат. aeneus — медный + греч. λίθος — камень) — эпоха в развитии человечества, переходный период от неолита (нового каменного века) к бронзовому веку.

У́ттар-Праде́ш — штат на севере Индии. Столица — Лакхнау, крупнейший город — Канпур. Другие крупные города — Агра, Алигарх, Айодхья, Варанаси (Бенарес), Горакхпур, Праяградж.

Багхпат округ в индийском штате Уттар-Прадеш. Административный центр — город Багхпат.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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