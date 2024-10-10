Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лерчек заподозрили в попытке сбежать из-под домашнего ареста: датчик сработал дважды
Демографические проблемы Челябинской области: население убывает
Российская авиация на пути к рекордной выручке в 2024 году
Как получить стальной пресс дома: упражнения, которые работают
Мария Погребняк раскрыла, как восстанавливается после родов: это не очень вкусно
Туристы не хотят платить за доступ в интернет в самолёте
Павла Дурова заметили в парижском кафе вместе с возлюбленной: на что обратили внимание поклонники
Осенняя пересадка роз: секретные техники, которые спасут ваши растения
Полезный завтрак: рецепт омлета, который зарядит энергией на весь день

Новая система управления транспортными потоками: решение проблемы пробок в мегаполисах

2:50
Наука

Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" в сотрудничестве с компаниями-партнерами разработали инновационное веб-приложение, которое станет настоящим спасением для муниципальных служб и жителей. Эта уникальная система позволит точнее оценивать время в пути и избегать загруженных дорог, даже в самые напряженные часы.

Новая система управления транспортными потоками: решение проблемы пробок в мегаполисах
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Пробки на дорогах не только доставляют неудобства жителям мегаполисов, но и оказывают негативное влияние на экономику и экологию. Многочасовые заторы увеличивают уровень загрязнения воздуха, что приводит к негативным последствиям для окружающей среды.

Ученые НОЦ "Енисейская Сибирь" подчеркивают важность планирования новой городской инфраструктуры с учётом транспортной доступности. Они работают над созданием моделей, которые помогут оптимизировать движение транспорта и улучшить качество жизни в городах.

Заведующий центром искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин отметил, что эффективное управление транспортными потоками делает город более привлекательным для бизнеса и жителей. Быстрые и удобные передвижения способствуют развитию экономики и повышают комфорт жизни.

Коллектив исследователей НОЦ "Енисейская Сибирь" успешно прошел первый этап разработки единой системы управления транспортом. Система учитывает статистические данные о дорожном движении, а также нормативную документацию для различных транспортных средств.

"Наша система обеспечивает удобство и безопасность для каждого участника дорожного движения. Она позволяет просчитать оптимальные маршруты и избежать экспериментов на дорогах", — пояснил Антамошкин.

Новая система основана на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют множество данных о проблемных ситуациях на дорогах, включая ДТП, пробки, сложные перекрестки, погодные условия, и информацию о пропускной способности улиц. Система предлагает оптимальные решения для преобразования дорог и инфраструктуры, учитывая экономическую эффективность и снижение загруженности дорог.

Первая версия программы уже работает на вычислительных мощностях Сибирского федерального университета и охватывает Красноярск и другие крупные города края. Система легко масштабируется и может быть применена в любом густонаселенном городе.

НОЦ "Енисейская Сибирь" стремится улучшить экологическую ситуацию в регионе и декарбонизировать промышленность России. Этот научно-образовательный центр объединяет девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий, работая над инновационными решениями для будущего.

Уточнения

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Екатерина Лебедева: Дружба с государством для многих компаний – стратегическая необходимость
3 натуральные подкормки для рассады, которые заменят магазинные удобрения
Древние колесницы Индии: загадка Синаули
Эффект от применения ОДАБ-9000 обнаружен на видео. У ВСУ нет шансов остановить наступление ВС РФ
Контрафактные запчасти: скрытая угроза для вашей машины
Певец Шаман не перечислил средства жертвам паводка в Оренбурге, хотя обещал это сделать
Врач рассказала о витамине, который поможет сохранить здоровье ребёнка осенью
Российский рынок захватили аналоги популярного препарата Оземпик
Легенда тенниса: Надаль объявил о завершении своей карьеры
Почему поры расширяются и как с этим бороться: советы косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.