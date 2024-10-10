Новая система управления транспортными потоками: решение проблемы пробок в мегаполисах

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" в сотрудничестве с компаниями-партнерами разработали инновационное веб-приложение, которое станет настоящим спасением для муниципальных служб и жителей. Эта уникальная система позволит точнее оценивать время в пути и избегать загруженных дорог, даже в самые напряженные часы.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Пробки на дорогах не только доставляют неудобства жителям мегаполисов, но и оказывают негативное влияние на экономику и экологию. Многочасовые заторы увеличивают уровень загрязнения воздуха, что приводит к негативным последствиям для окружающей среды.

Ученые НОЦ "Енисейская Сибирь" подчеркивают важность планирования новой городской инфраструктуры с учётом транспортной доступности. Они работают над созданием моделей, которые помогут оптимизировать движение транспорта и улучшить качество жизни в городах.

Заведующий центром искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин отметил, что эффективное управление транспортными потоками делает город более привлекательным для бизнеса и жителей. Быстрые и удобные передвижения способствуют развитию экономики и повышают комфорт жизни.

Коллектив исследователей НОЦ "Енисейская Сибирь" успешно прошел первый этап разработки единой системы управления транспортом. Система учитывает статистические данные о дорожном движении, а также нормативную документацию для различных транспортных средств.

"Наша система обеспечивает удобство и безопасность для каждого участника дорожного движения. Она позволяет просчитать оптимальные маршруты и избежать экспериментов на дорогах", — пояснил Антамошкин.

Новая система основана на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют множество данных о проблемных ситуациях на дорогах, включая ДТП, пробки, сложные перекрестки, погодные условия, и информацию о пропускной способности улиц. Система предлагает оптимальные решения для преобразования дорог и инфраструктуры, учитывая экономическую эффективность и снижение загруженности дорог.

Первая версия программы уже работает на вычислительных мощностях Сибирского федерального университета и охватывает Красноярск и другие крупные города края. Система легко масштабируется и может быть применена в любом густонаселенном городе.

НОЦ "Енисейская Сибирь" стремится улучшить экологическую ситуацию в регионе и декарбонизировать промышленность России. Этот научно-образовательный центр объединяет девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий, работая над инновационными решениями для будущего.

Уточнения

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

