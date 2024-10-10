Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Ураган Милтон: мощный циклон угрожает Флориде, снимки со спутника поражают
Как яйца могут спровоцировать серьёзные болезни
Ученые СПбГМТУ разработали инновационную систему контроля качества на производстве
Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
Почему опытные дачники не выбрасывают шелуху от семечек
Медведев выбывает из борьбы: Синнер выходит в полуфинал турнира в Шанхае
Ирина Болгар поздравила Павла Дурова с 40-летием, опубликовав видео французской тюрьмы: намёк понят
Более 530 иностранных граждан задержаны в ходе обыска хостела в Москве

Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве на выходных

Наука » Экология

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, порадует ли погода москвичей на выходных.

Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве на выходных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметила, что в субботу и воскресенье в Москве будет облачно, не исключены кратковременные дожди.

Днём столбик термометра будет подниматься до отметки 15 градусов тепла.

Ранее давались советы о том, как сохранить психологическое здоровье осенью.

"Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно", — поделилась рекомендацией синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".

Позднякова уверена, что небольшие осадки не испортят впечатления от совместного отдыха на свежем воздухе.

Уточнения

Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
В РФ горят нефтебазы и НПЗ от ударов БПЛА ВСУ. Как оценить ущерб? Любовь Степушова Системы ПВО IRIS-T. Поможет ли немецкое качество для защиты украинского неба Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Ученые СПбГМТУ разработали инновационную систему контроля качества на производстве
Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
Медведев выбывает из борьбы: Синнер выходит в полуфинал турнира в Шанхае
Ирина Болгар поздравила Павла Дурова с 40-летием, опубликовав видео французской тюрьмы: намёк понят
Более 530 иностранных граждан задержаны в ходе обыска хостела в Москве
Военный медик: мы доставали неразорвавшийся снаряд из шеи человека
Командир медгруппы в Курской области: в экстренной ситуации у человека сброс идёт до инстинктов
Тесты показали, что Tesla улучшила реальные показатели запаса хода своих электромобилей
Дженнифер Лопес рассказала о разводе с Беном Аффлеком: я не хочу умирать
Электронные загранпаспорта предлагают ввести в Евросоюзе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.