Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве на выходных

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила, порадует ли погода москвичей на выходных.

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Эксперт отметила, что в субботу и воскресенье в Москве будет облачно, не исключены кратковременные дожди.

Днём столбик термометра будет подниматься до отметки 15 градусов тепла.

Ранее давались советы о том, как сохранить психологическое здоровье осенью.

"Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно", — поделилась рекомендацией синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".

Позднякова уверена, что небольшие осадки не испортят впечатления от совместного отдыха на свежем воздухе.

Уточнения

Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.

