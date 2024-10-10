Ураган Милтон: мощный циклон угрожает Флориде, снимки со спутника поражают

Роскосмос представил впечатляющие снимки урагана "Милтон", сделанные со спутника "Электро-Л". Эти изображения демонстрируют силу и разрушительную мощь стихии, приближающейся к побережью Флориды.

Фото: https://t.me/roscosmos_gk/15217 by Госкорпорация «Роскосмос», PDM

Президент США Джо Байден принял решительные меры, объявив чрезвычайную ситуацию в штате и предоставив федеральную помощь местным властям. Ураган "Милтон" ожидается в районе Флориды в ближайшие дни, и его приближение вызывает серьезную обеспокоенность.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что надвигающийся циклон превосходит по силе ураган "Катрину", который в 2005 году стал самым разрушительным в истории США. Эксперты прогнозируют, что "Милтон" принесет с собой огромные волны, высота которых может превысить 3 метра, угрожая западному побережью Флориды, включая район залива Тампа.

Снимки со спутника, опубликованные Роскосмосом, дают представление о масштабах стихии. Мощные ветры и огромные волны, запечатленные на фотографиях, вызывают тревогу и заставляют задуматься о силе природы.

Власти Флориды и местные жители готовятся к встрече с ураганом, принимая меры по обеспечению безопасности и защите имущества. "Милтон" становится серьезным испытанием для штата, и его последствия могут быть значительными.

Следите за обновлениями и последними новостями об урагане "Милтон", так как ситуация развивается быстро и требует внимания и готовности к возможному стихийному бедствию.

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