Ученые СПбГМТУ разработали инновационную систему контроля качества на производстве

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали уникальную программу, которая станет настоящим прорывом в контроле качества на производстве. Эта инновационная система, созданная в лаборатории "Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники", обещает повысить эффективность технологических процессов и значительно сократить количество брака.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Chernogorodov, CC BY 4.0

Система, разработанная сотрудниками СПбГМТУ, представляет собой комплексное решение, включающее в себя программное обеспечение, камеру и экран, а также модуль обучения. Один из разработчиков, Александр Сергеев, рассказал о принципе работы этой уникальной системы.

"Программа отслеживает каждый шаг сборки и визуализирует детали конструкции на экране. Если сборщик успешно выполняет операцию, система отмечает этот этап и предлагает перейти к следующему", — пояснил Сергеев.

Для эффективного использования системы необходимо заранее подготовить инструкции и обучить ее конкретным деталям. Эта информация становится неотъемлемой частью программного кода и не может быть изменена без изменения структуры. Однако разработчики работают над созданием модуля, который позволит системе обучаться в реальном времени без изменения ее структуры.

"Мы разрабатываем модуль, который позволит специалисту демонстрировать правильную последовательность действий перед камерой, описывать их и прикреплять дополнительные документы. Таким образом, система сможет учиться и адаптироваться к новым задачам", — поделился планами Сергеев.

Кроме того, исследователи Передовой инженерной школы "Судостроение Индустрии 4.0" СПбГМТУ работают над созданием роботизированного комплекса с камерой, который будет дополнять систему контроля. Дополнительные степени свободы камеры позволят сборщикам получать более точную оценку качества технологической операции с различных ракурсов.

В будущем разработчики планируют внедрить лазерные указатели, которые визуально будут обозначать необходимые области на поверхности собираемого устройства или детали. Это позволит повысить точность и эффективность контроля качества.

Эта революционная система контроля качества имеет огромный потенциал для улучшения производственных процессов и снижения затрат. Ученые СПбГМТУ продолжают работать над совершенствованием своего изобретения, чтобы сделать его доступным для промышленности и внести вклад в развитие современной промышленности.

Уточнения

Отде́л техни́ческого контро́ля (ОТК) — самостоятельное подразделение производственной организации (предприятия), которое осуществляет независимый контроль соответствия продукции установленным требованиям и гарантирует это соответствие потребителю.

