В России создали новую методику чтения классической литературы

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Заслуженный профессор Института Пушкина Наталья Кулибина представила уникальную методику обучения чтению русской классической литературы, которая учитывает потребности как носителей языка, так и изучающих его как иностранный.

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В основе методики лежит использование интерактивного подхода для обучения смысловому восприятию сложных текстов.

Проект "Русская классика на интерактивном уроке чтения" предлагает обучение с акцентом на самостоятельное преодоление сложностей старинного языка, его архаичной лексики и грамматических конструкций. Кулибина подчеркнула важность не упрощения текстов, а, наоборот, формирования читательских навыков, которые помогут студентам самостоятельно разбираться с трудными произведениями, сообщает РИА Новости.

В проекте активно используются интерактивные задания, которые помогают ученикам постепенно и осмысленно погружаться в тексты, устраняя стресс от восприятия сложных конструкций. Интерактивные ресурсы доступны для свободного использования, что делает проект полезным как для школьных занятий, так и для самостоятельного обучения.

В условиях ограниченного времени школьной программы, методика Кулибиной предлагает новые пути для вовлечения учеников в глубокое понимание русской литературы.

Уточнения

Литерату́ра (лат. lit(t)eratura, — написанное, от lit(t)era — буква) — произведения письменности, имеющие общественное, познавательное значение.



Чте́ние — совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него информации, на восприятие текста и его понимание.

