Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один из популярных у россиян ужинов может провоцировать ожирение
Мари Краймбрери назвала самые крепкие пары в российском шоу-бизнесе
Пересолили? Вот что нужно добавить в суп, чтобы вернуть идеальный вкус
CAS определил исход спора "Зенита" и "Барселоны"
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав

В России создали новую методику чтения классической литературы

1:23
Наука

Заслуженный профессор Института Пушкина Наталья Кулибина представила уникальную методику обучения чтению русской классической литературы, которая учитывает потребности как носителей языка, так и изучающих его как иностранный.

В России создали новую методику чтения классической литературы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В основе методики лежит использование интерактивного подхода для обучения смысловому восприятию сложных текстов.

Проект "Русская классика на интерактивном уроке чтения" предлагает обучение с акцентом на самостоятельное преодоление сложностей старинного языка, его архаичной лексики и грамматических конструкций. Кулибина подчеркнула важность не упрощения текстов, а, наоборот, формирования читательских навыков, которые помогут студентам самостоятельно разбираться с трудными произведениями, сообщает РИА Новости.

В проекте активно используются интерактивные задания, которые помогают ученикам постепенно и осмысленно погружаться в тексты, устраняя стресс от восприятия сложных конструкций. Интерактивные ресурсы доступны для свободного использования, что делает проект полезным как для школьных занятий, так и для самостоятельного обучения.

В условиях ограниченного времени школьной программы, методика Кулибиной предлагает новые пути для вовлечения учеников в глубокое понимание русской литературы.

Уточнения

Литерату́ра (лат. lit(t)eratura, — написанное, от lit(t)era — буква) — произведения письменности, имеющие общественное, познавательное значение.

Чте́ние — совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него информации, на восприятие текста и его понимание.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Пять неизвестных советских авто с дизельным двигателем
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Последние материалы
Названа причина задержки европейской помощи Украине
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.