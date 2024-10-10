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Раскрыта тайна древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров

1:17
Наука

Американские палеонтологи из Филдовского музея в Чикаго сделали значимое открытие: во время раскопок в формации Хелл-Крик, расположенной на территории штатов Дакота, Монтана и Вайоминг, были найдены окаменелости древнейших хищных птиц.

Раскрыта тайна древнейших хищных птиц, охотившихся на динозавров
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Эти находки, как выяснили ученые, принадлежат двум новым видам, обитавшим на Земле около 68 миллионов лет назад, — Avisaurus darwini и Magnusavis ekalakaenis. Первый назван в честь Чарльза Дарвина, второй — в честь города Экалака, где были найдены кости.

Особенности строения костей птиц позволяют предположить, что они охотились так же, как современные ястребы и совы, хватая добычу своими мощными лапами. Эти хищники, вероятно, поднимали небольших млекопитающих и даже детенышей динозавров. Оба вида относятся к группе энанциорнисов, большая часть которых вымерла 66 миллионов лет назад из-за глобальной катастрофы — падения астероида.

Эти открытия добавляют новые детали к представлениям о мире древних птиц, существовавших на рубеже вымирания динозавров, подчеркивая важность дальнейших раскопок и исследований.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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