Геомагнитный шторм класса G4 ударит по электросетям по всему миру

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня, 10 октября, на Земле ожидается сильная геомагнитная буря класса G4, вызванная корональным выбросом массы (КВМ) после вспышки на Солнце.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Это явление может привести к серьёзным последствиям для работы электросетей, спутников, GPS-навигации и другой техники.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает о возможных сбоях в электронике и инфраструктуре. Ученые также отметили, что из-за сильных возмущений магнитного поля полярные сияния будут видимы на широтах, гораздо более низких, чем обычно, включая большую часть Евразии.

Геомагнитные бури такого масштаба способны вызывать значительные технологические нарушения, так как линии магнитного поля Земли взаимодействуют с заряженными частицами, вырывающимися из Солнца. Вспышки на Солнце случаются, когда магнитное поле звезды резко меняет своё положение, что иногда приводит к мощным выбросам плазмы, которые достигают Земли через несколько дней.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

