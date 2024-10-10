Подводные пещеры Сицилии открыли следы древних переселенцев

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические исследования ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе проливают свет на путь первых переселенцев на Сицилию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák

Изучив 25 прибрежных и подводных пещер на юге острова, исследователи обнаружили три новых участка с археологическими следами. Эти открытия дают возможность пересмотреть ранее неизвестные пути миграции Homo sapiens в Средиземноморье.

Ранее считалось, что южное побережье было слишком повреждено для археологических исследований, но новые находки опровергают это мнение. Сицилия, находящаяся в двух милях от материка, всегда привлекала внимание ученых как один из первых заселенных островов региона, но точные маршруты миграции и способы их преодоления остаются загадкой.

Работы ученых, такие как раскопки в пещере Камполато и других участках, предоставляют новые данные о жизни первых переселенцев, их адаптации к изменениям климата, землетрясениям и возможным извержениям вулканов.

Исследование находится на ранней стадии, но уже выявлено более 40 перспективных археологических объектов. Команда Патании также сотрудничает с местными жителями, итальянским флотом и другими специалистами для дальнейших поисков подводных археологических объектов.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.



Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

