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Таяние вечной мерзлоты в Арктике может ускорить миграцию рек

1:06
Наука

Исследование, проведённое Калифорнийским технологическим институтом, показало, что вечная мерзлота замедляет миграцию арктических рек.

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может ускорить миграцию рек
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Миграция рек — процесс, при котором реки изменяют свои русла из-за эрозии берегов, что может угрожать сообществам, расположенным вдоль этих рек. Учёные сосредоточили своё внимание на реке Коюкук, которая пересекает вечную мерзлоту и обычные участки земли на Аляске.

Исследование, проводимое под руководством Эмили Гейман, подтвердило, что холодная вода замедляет разрушение берегов, поскольку не может растопить замёрзшую почву, необходимую для миграции. Это открытие особенно важно в контексте изменения климата, так как по мере таяния вечной мерзлоты процесс может ускоряться, что окажет значительное влияние на экосистемы Арктики и местное население.

Также вечная мерзлота содержит большое количество углерода и ртути, которые могут высвобождаться в реки, что является ещё одним важным фактором для дальнейших исследований.

Уточнения

Многолетняя мерзлота (многолетняя криолитозона, «вечная мерзлота», многолетнемёрзлые породы) — часть криолитозоны, характеризующаяся отсутствием периодического протаивания.

Река́ — природный водный поток (водоток) значительных размеров с естественным течением по руслу от истока вниз до устья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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